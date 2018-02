Hud mraz terjal smrtno žrtev v okolici Maribora

Š. J., STA

Ljubljana – V zadnjih izredno hladnih dneh so nizke temperature terjale prvo žrtev v okolici Maribora, ki pa ni bila med brezdomci, poroča Radio Maribor. Moški je zaradi spleta nesrečnih okoliščin obležal v snegu na pragu svoje hiše in zaradi podhladitve umrl. Našli so ga včeraj, ob prihodu reševalne ekipe pa mu ni bilo več pomoči.

Mariborski urgentni center pa poleg smrtnega primera menda obravnava še vsaj dve hudi podhladitvi. Zdravstveni delavci opozarjajo, naj bodo ljudje, ki se odpravljajo ven, toplo oblečeni in predvsem previdni.

Najhladnejše jutro letos

Na zadnji dan meteorološke zime smo se prebudili v najhladnejše jutro letos. Na Blokah so izmerili –27 stopinj Celzija, temperatura pa še pada. Po podatkih agencije za okolje so ob 6. uri na Letališču Jožeta Pučnika in v Kočevju namerili –20 stopinj, v Ljubljani –12, na letališču Portorož pa –5 stopinj Celzija. Še nekoliko hladnejše jutro bo v četrtek.

Po tem, ko je burja ponoči začela slabeti, Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) še naprej opozarja na hud mraz, ki bo vztrajal vse do četrtka. Tudi čez dan bo temperatura v notranjosti vztrajala pod lediščem, tako za danes kot za četrtek so zaradi mraza razglasili oranžno stopnjo ogroženosti.

Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od –8 do –4, na Goriškem in ob morju okoli 2 stopinji Celzija.

Kako bo v prihodnjih dneh?

V četrtek zjutraj bo še nekaj jasnine, čez dan se bo od juga pooblačilo. Popoldne bo zahod in jug države zajelo rahlo sneženje. Snežilo bo tudi ob morju. Najnižje jutranje temperature bodo od –20 do –14, na Primorskem od –8 do –3, najvišje dnevne od –8 do –4, po nižinah Primorskem okoli 0 stopinj Celzija.



Zima v ljubljanskem živalskem vrtu. Foto: Uroš Hočevar/Delo

V noči na petek bo na Primorskem sneg prehajal v dež, ponekod bo možna poledica. V petek bo oblačno, na Primorskem bo občasno rahlo deževalo, drugod pa rahlo snežilo. V soboto bo oblačno, na zahodu se bodo še pojavljale manjše padavine.

Dolgoletni nizi uradnih meteoroloških meritev v Sloveniji kažejo, da podobno mrzlo vreme zadnje dni februarja ali prve dni marca, torej na prehodu iz meteorološke zime v meteorološko pomlad, nastopi nekajkrat na stoletje.