Slovenska vojska bo vpoklicala 414 rezervistov

Ljubljana – Slovenska vojska (SV) bo za opravljanje vojaške službe v miru vpoklicala pripadnike pogodbene rezervne sestave, ki bodo selektivno vpoklicani od enega do šest mesecev. Vojaško službo bo 414 pripadnikov začelo opravljati v začetku maja. Pred tem se bodo v drugi polovici aprila udeležili enotedenskega mobilizacijskega usposabljanja.

Na ministrstvu za obrambo so zapisali, da bodo pripadnike pogodbene rezervne sestave v okviru enotedenskega mobilizacijskega usposabljanja dopolnili z opremo, seznanili z nalogami in usposobili za opravljanje nalog. Pri času trajanja vpoklica bo SV upoštevala tako potrebe vojske ter tudi argumentirane posebne okoliščine posameznega pripadnika rezervne sestave in njegovega rednega delodajalca.

SV se v zadnjih letih srečuje z naraščajočim kadrovskim primanjkljajem, ki trenutno šteje že okrog 1200 pripadnic in pripadnikov manj, kot je potrebno in predvideno. Glede na nespremenjeni obseg nalog, ki izhajajo iz predpisov na obrambnem področju in skladno z odločitvami DZ in vlade, SV z razpoložljivimi kadri stalne sestave ne more več zagotavljati realizacije vseh nalog, so navedli v sporočilu za javnost.

Načelnik Generalštaba SV generalmajor Alan Geder je odločil, da bo bataljonska bojna skupina 72. brigade v prihodnjih mesecih izvajala izključno usposabljanje za izgradnjo zmogljivosti, skladno s sprejetimi zavezami. Tako bo okrog tisoč pripadnic in pripadnikov iz različnih enot SV predvidoma do konca junija angažiranih samo na usposabljanju za naloge delovanja v bataljonski bojni skupini.

SV bo že načrtovane naloge opravljala v nespremenjenem obsegu, zato je vpoklic pogodbene rezerve, kot so zapisali, nujen. Pripadniki pogodbene rezervne sestave bodo izvajali podporne naloge, varovanje objektov in sodelovali pri drugih vojaških nalogah, skladno z njihovo usposobljenostjo.