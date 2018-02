Slovenski vojaki nepripravljeni za resno delovanje

Be. B., STA, Ma. F.

Ljubljana - Slovenija bi morala do 1. aprila poskrbeti, da je 800 vojakov 72. brigade operativno sposobnih. A so se na preverjanju bojnih sposobnosti na Počku minuli teden slabo izkazali, zaradi slabe opreme so nekateri dobili tudi ozebline, poroča portal 24ur.com. Ministrica za obrambo Andreja Katič je ogorčena, da so to prej izvedeli mediji kot ona sama.

Minuli teden je na osrednjem vadišču Slovenske vojske (SV) na Počku pri Postojni potekalo preverjanje sposobnosti bataljonske bojne skupine po metodi zveze Nato, poimenovani CREVAL. Kot poroča spletni portal 24ur.com, bataljonska bojna skupina ne le, da ne dosega končnih operativnih zmogljivosti, trenutno je nesposobna za resno delovanje.

Nesposobni premikanja in z ozeblimi stopali

Čeprav so se 18 mesecev urili na Počku, v Nemčiji, na Češkem, Madžarskem, v Romuniji, Bolgariji in Gruziji, je 800 vojakov 74. polka in pridodanih enot na tem najpomembnejšem izpitu padlo. Kot poroča 24ur.com, se vojaki med drugim niso znali niti premikati po bojišču.

Poleg tega je šest vojakov potrebovalo zdravniško pomoč zaradi ozeblin stopal. Ministrstvo za obrambo je namreč vojakom nabavilo novo obutev, ki se je izkazala za povsem neprimerno za zimsko delovanje, saj so jim stopala v njih tako zmrzovala, da so nekateri potrebovali zdravniško pomoč. Veliko vojakom so podplati škornjev že po dveh tednih uporabe odstopili.

Ker bi morala Slovenija imeti začetne zmogljivosti za pripravo srednje bataljonske skupine dosežene vsaj dve leti pred končnimi operativnimi zmogljivostmi, ni nikakršne možnosti, da bi država izpolnila obljube Natu, da bomo pripravljeni do leta 2022, piše spletni portal. Že tokrat so enote 72. brigade sestavljali zadnji mesec pred ocenjevanjem.

Mediji o tem izvedeli pred Katičevo

Obrambna ministrica je po poročanju portala ogorčena, saj naj bi o dogajanju na Počku izvedela šele po poročanju spletnega portala. Odgovornost za stanje prelaga na načelnika generalštaba SV Andreja Ostermana, s katerim sta že nekaj časa v izjemno slabih odnosih.

Portal ob tem navaja, da gre tokrat za novo zaostrovanje odnosov med vojsko in ministrstvom. Katičeva naj bi po njihovih informacijah »zaradi kljubovanja Ostermanu« tudi zavrnila pozitivno oceno dela namestnika načelnika generalštaba Alana Gedra. Slednji je januarja javno, tudi na odboru za obrambo ostro kritiziral odnos politike do obrambnega sistema ter opozoril na kritično upadanje števila pripadnikov vojske.

Cerar od ministrice zahteva pojasnila

Predsednik vlade Miro Cerar je zaskrbljen nad celotnim dogajanjem v zvezi z zadnjim preverjanjem usposobljenosti slovenskih vojakov. Od ministrice za obrambo zahteva, da znotraj svojega resorja vzpostavi potreben nadzor in nemudoma ukrepa. Hkrati pričakuje, da bo ministrica na četrtkovi seji vlade pojasnila, kako so lahko pripadniki Slovenske vojske, kljub zagotovljenim dodatnim finančnim sredstvom, opremljeni z neprimerno novo opremo in kdo nosi odgovornost za neustrezno usposobljenost vojakov 74. polka Slovenske vojske.