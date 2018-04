Smetana turizma se odpoveduje agencijskim gostom

Tolmin, Portorož, Jesenice – Nenehno dvigovanje slovenskih turističnih mejnikov v zadnjih letih pred glavno poletno sezono znova dviguje apetite. Prvi naval gostov je z velikonočnimi prazniki mimo, in če se po jutru dan pozna, nas tudi tokrat čaka zelo dobra turistična bera. A hkrati turizmu grozi vnovični glavobol zaradi pomanjkanja delavcev, saj letošnji dvig plač nosilnim delavcem v panogi (še) nima želenih učinkov.



Štiri zaporedne turistične rekordne letine na nacionalni ravni so statistiko ustavile pri 11,9 milijona prenočitev in 4,7 milijona prihodov turistov. »Če ne bo pretresljivih sprememb, lahko še petič zapored dosežemo rekordno sezono,« je prepričana sekretarka za turizem na gospodarskem ministrstvu Eva Štravs Podlogar. Prepričana je, da uspešen trend rasti ni zgolj posledica varnostnih razmer v svetu in dobre ocene Slovenije na tem področju, temveč rezultat dolgoletnega vlaganja v turizem.



Kljub temu v Slovenski turistični organizaciji previdno poudarjajo, da bi bila napoved uspešnosti celotnega leta le na podlagi trimesečnih podatkov prenagljena: »Dejstvo je, da odlični podatki slovenskega turizma zadnjih dveh letih in pol nikakor niso naključje. Zavedamo pa se, da nas čakajo tudi številni izzivi, kot so razvoj in trženje konkurenčne, kakovostne in razlikovalne turistične ponudbe, temelječe na trajnostnih načelih za doseganje višje konkurenčnosti.«