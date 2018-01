Smo ujetniki negativizma, javnost potrebuje več pozitivnih znakov

Prejemnik več državnih priznanj in stanovskih nagrad za gospodarske dosežke je upokojen že 14 let. Sedeminsedemdesetletnik se vsako jutro s svojim štirinožnim prijateljem odpravi na dolg sprehod ob Savinji. Potem v lokalu pri mostu spije čaj in poklepeta s prijatelji.

Kot nekdanji direktor Pivovarne Laško, Ljubljanske banke Celje, Tima Laško in nazadnje Skupine Gorenje, kjer se je po 20 letih leta 2003 tudi upokojil, Jože Stanič »prtljage« nikoli ni povsem odložil. Ostaja kritičen do slabih družbenih pojavov, nad marsičem je presenečen in zato opozarja: »Današnji mediji javnosti pozabljajo predstavljati tudi dobre in uspešne zgodbe.«

V nedavno izšli monografiji nagrajencev Gospodarske zbornice Slovenije je kot predsednik kluba nagrajencev zapisal: »Ko govorimo o ostarelosti, je treba vedeti, da človek ne postane star, ko izpolni določena leta, temveč ko izgubi svoje ideale in voljo do vključevanja v družbo.«Čiste analogije ne bi povlekel. Dejstvo pa je, da smo takrat, bilo je leta 1983, prišli skupaj ljudje za takrat, v socialističnem žargonu imenovano, preventivno sanacijo Gorenja. V bistvu je šlo za prisilno upravo. Gorenje je bilo kar v škripcih, ampak predvsem zaradi propada svojega nemškega podjetja Körting. Potem se je začela tranzicija, lastninjenje oziroma, kakor se temu reče, iskanje lastnika, obenem pa hude travme zaradi propada prejšnje države. Zdaj, po petindvajsetih letih, je Gorenje spet malo zašlo v nek počasnejši tempo. Ne želim uporabiti prehudih besed ali koga ožigosati. Vedeti je namreč treba, da je v tej panogi, v kateri je Gorenje, zelo huda konkurenca.Treba je prodajati. Nemci imajo štiri maksime in naštejejo: razvoj, ekologija, stroški in človeški kapital. Za to je treba delati, tako je bilo prej in je zdaj. Umetnost vodenja pa je, kako vse to spraviti v sozvočje.Takrat sem govoril o tem v drugem kontekstu. Propadla je prejšnja država, delavce za stroji pa smo lahko odpuščali oziroma nismo najemali sezonskih delavcev, to je bil takrat problem. V podjetju je ostala vsa birokracija, delavce za trakom smo pa reducirali.