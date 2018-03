Smrad, strupi in vode grozijo Sedražu

Deponija Unično: nevarnost za zdravje in okolje; hidrologi, izvajalci del in projektanti bodo morali znova na teren.

Sedraž - Več let se že krajani Sedraža, naselja na laški strani zasavske deponije komunalnih odpadkov Unično, pritožujejo nad smradom in izcednimi vodami v potoku. Zdaj se je temu pridružil še strah pred strupi v vodotoku in plazečo gmoto nad vasjo. Da krajani nimajo le velikih oči, potrjujejo analize vode v potoku, (pre)velikih količin vode z deponije ne zanika več niti stroka.

»Analize, ki jih je naročila občina Laško, so pokazale na hudo oporečne izcedne vode v Breznici in Ničnici. Samo fosfati so bili preseženi za več kot 50 odstotkov. Vsak dan gledamo, kako se ogromne količine vode stekajo po pobočju, in bojimo se, da bo prepojena zemljina lepega dne zgrmela na nas. Vsak dan nas je zaradi tega bolj strah,« pravi Joži Brečko, krajanka laškega Sedraža, ki je pred štirimi leti med prvimi opozorila na spremembe v okolju - domnevno zaradi posledic deponiranja. Deponiji, ki jo upravlja zasavski Ceroz in kamor v povprečju pripeljejo 10.000 ton odpadkov na leto iz trboveljske, hrastniške, zagorske, litijske in radeške občine, zadnje leto pa še do 8000 ton iz primorskih občin, so krajani pred leti pripisali krivdo za smrad, za občasno nenavadno obarvan potok, za krokarje, ki uničujejo pridelek, in tudi za uničeno cesto.