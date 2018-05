Smučati bo mogoče še junija

Bovec – V nedeljo bodo zimsko sezono uradno zaključili na našem najviše ležečem smučišču Kaninu, kjer pa bo vseeno mogoče smučati ob koncih tedna še vsaj maja in junija.



Delavci na kaninskem smučišču bodo potrebovali slaba dva tedna za nujna vzdrževalna dela po zimski sezoni, potem bodo od 19. maja obratovali ob koncih tedna, od začetka šolskih počitnic pa vsak dan. »Smučanja ne bo konec, saj je snega še veliko,« je povedal vršilec dolžnosti direktorja zavoda Sončni Kanin Marijan Skornišek.



Prenovljena sedežnica v Grabnu namreč potrebuje še tehnični pregled za obratovalno dovoljenje, nato bodo progo odprli za tiste, ki smučanja še niso naveličani. Sedežnica bo obratovala, če se bo nabralo vsaj 50 obiskovalcev oziroma smučarjev, ki jim bodo po potrebi izposojali opremo, karte za dostop na Kanin pa zaradi tega ne bodo dražje.



Veliko dni brez obratovanja



Smučišče je zimsko sezono začelo rekordno zgodaj 10. novembra, vendar v petih mesecih in pol ni imelo več kot 94 obratovalnih dni. »Skoraj polovico zime nismo obratovali zaradi preveč snega in slabega vremena,« je opozoril Skornišek. Prepeljali so 30.500 smučarjev, dodatnih 24.000 jih je prišlo na sončno stran gore s povezanega italijanskega smučišča Sella Nevea.



Lanski dosežek 20.000 smučarjev so sicer presegli že 15. februarja, a je bilo za zaključek koledarske zime vreme ves čas slabo za boljši izkupiček. »Ocenjujemo, da smo tako izgubili vsaj 25 odstotkov gostov v celotni sezoni,« je dejal.





Trend obiska se je lepo povečeval, saj so lansko povprečje 212 dnevnih gostov povečali na 344. Sončni Kanin zaradi izpada dohodka sicer ne bo ustvaril izgube, čeprav je imel precej višje stroške zaradi vzdrževanja smučišča.



Če so lani za proženje plazov porabili 72 kilogramov eksploziva, so ga minulo zimo tono in pol, povrhu vsega so teptalci porabili kar 55.000 litrov nafte v primerjavi z lanskih 22.000. »Bilo je res veliko dela,« je dodal Skornišek, ki pravi, da bi s sodobnejšo dostavno žičnico obratovali pogosteje.



Čakajo na ponudbe



»Z novo napravo zaradi vremena ne bi obratovali samo okoli deset odstotkov sezone,« je prepričan. Zavod je prav včeraj objavil mednarodni razpis za priprave za gradnjo nove dostavne žičnice. Do sredine meseca pričakujejo ponudbe za pripravljalna dela in vso dokumentacijo, medtem ko od znanih proizvajalcev žičniške opreme, ki so se to zimo že mudili na Kaninu, pričakujejo še ponudbe za povsem novo napravo.



Predvideno je, da bi zahtevala novo traso, v primerjavi s sedanjo bi obdržala zgolj eno vmesno postajo, končni cilj pa bi bil desno in višje od objekta z restavracijo. »Napravo načrtujemo tako, da bo kar najbolj optimalna za zimsko in poletno sezono,« je napovedal.



Novembra se bo iztekla garancija za opremo žičnice



Časa za izvedbo Kanin nima zelo veliko, saj se bo novembra 2021 iztekla garancijska doba proizvajalca opreme Poma za krožnokabinsko žičnico. »Proizvajalec po tem ne bo več zagotavljal varnosti, niti ne bo več dobavljal rezervnih delov. Naprava bo še naprej tehnično brezhibna, a roko na srce si daljšega obratovanja po tem roku ne želi nihče več,« je sklenil Skornišek.



Na Kaninu so to zimo porabili 55.000 litrov nafte in 1,5 tone eksploziva za proženje plazov. Skupaj je Kanin obiskalo skoraj 55.000 smučarjev.