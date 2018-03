Snegu ob morju kljubujejo - s soljo

Koper, Izola, Piran - Delno so k temu prispevala komunalna in cestno podjetje, delno pa dejstvo, da temperature niso bile več tako nizke kot prejšnje dni. V veliko pomoč je ukrep, s katerim na različnih točkah izolske in piranske občine občanom delijo 25-kilogramske vreče soli, da sami poskrbijo za soljenje dovoznih poti do hiš in tistih poti, ki niso v upravljanju javnih podjetij.



Okolje Piran sol deli na 14 mestih v občini in to je za večino prebivalcev dobrodošla pomoč. Bojijo se le, da bo dež spral sol in da bi kasneje mraz prinesel poledico. Skrbi, da bodo v obmorskih občinah porabili preveč soli, ni, kajti takega sneženja vendarle nimajo vsako leto, pa še takrat traja le dan ali dva. Veliko več soli prinašajo na kopno vetrovi, ki nenehno pihajo z morja in solijo vsaj bližnje dele obale. Tam soliti niti ni treba.