Razmere v prometu se umirjajo

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Snežne razmere so se uredile. Pred mejnim prehodom Gruškovje je daljši zastoj tovornih vozil, ki dlje časa čakajo na izstop iz Slovenije, močno oviran promet je tudi za ostala vozila.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je pomurska avtocesta ponovno prevozna med predorom Cenkova in cestninsko postajo Dragotinci proti Lendavi, Madžarski. Ostal je zastoj, dolg en kilometer

Zaradi del bo predvidoma do jutri zaprta regionalna cesta Mokronog-Boštanj, med Tržiščem in Spodnjimi Vodalami. Obvoz za osebna vozila in avtobuse je urejen po državnih in občinskih cestah, za tovorna vozila pa po dolenjski avtocesti in po glavni cesti Krško-Sevnica.

Prepoved za tovorna vozila

Do 21. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.

Za priklopnike in polpriklopnike na regionalni cesti Ajdovščina - Col - Črni Vrh - Godovič; nad 7,5 ton na mejnih prehodih Petrina, Podplanina in Babno Polje proti Hrvaški.

Na pomurski avtocesti brez posebnosti

Sneženje v Pomurju, kjer je zapadlo okoli osem centimetrov snega, ni povzročilo večjih nevšečnosti.

Previdno na poti

Zaradi zasneženih cestišč so po Sloveniji pa na prometnoinformacijskem centru priporočajo previdno vožnjo. Za pot naj si vozniki vzamejo več časa, pred tem pa naj dobro očistijo vozila. Na cestah so plužne in posipne skupine, pri tem pa opozarjajo, da je prehitevanje prepovedano, še piše na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.