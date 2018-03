Sneženje povzroča številne težave na cestah

Ma. F.

Ljubljana – Spomladansko enakonočje, ki nastopi jutri nekaj po 16. uri, bo letos v precej zimski preobleki. Ponekod po Sloveniji danes namreč močno sneži, kar voznikom povzroča nemalo preglavic.

Zaradi prometnih nesreč je na nekaterih cestah po Sloveniji oviran promet, poroča prometnoinformacijski center za državne ceste. Vozniki, ki vozijo po gorenjski avtocesti, morajo biti posebno pozorni pri izvozu Jesenice vzhod iz smeri Karavank. Na pomurski avtocesti je med priključkoma Lipovci in Murska Sobota v smeri proti Mariboru zaprt prehitevalni pas. Promet na cesti Slovenska Bistrica–Ptuj pri Kidričevem poteka izmenično enosmerno.

Promet je oviran tudi na štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava v smeri proti Mariboru ter na izvozu Zrkovci iz smeri Šentilja. Zaprta je glavna cesta Kozina–Starod pri Hrpeljah, zaradi zdrsa tovornih vozil pa je promet oviran na cesti Bloška Polica–Nova vas.

Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med cestninsko postajo Nanos in priključkom Selo prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Na cesti Podnanos–Manče–Vipava–Ajdovščina pa je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Začetek pomladi še zimski

Ponoči je snežilo v večjem delu Slovenije. Največ snega je zapadlo v pasu od Notranjske do Gorenjske. V Idriji so namerili 19 centimetrov snega, v Postojni in Ratečah osem in v Kranju šest centimetrov.

Čez dan bo še rahlo naletaval sneg, temperature pa bodo večinoma pod lediščem. Zimsko vreme se bo nadaljevalo tudi v prvih dneh koledarske pomladi. Do srede bo še prevladovalo oblačno vreme z dnevnimi temperaturami le malo nad ničlo. Ogrelo se bo v drugi polovici tedna, ko bo več sonca, bodo pa jutra ob jasnih nočeh še vedno hladna.

Do četrtka bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem pa burja, ki bo najmočnejša v sredo, ko bo predvidoma presegla opozorilne vrednosti in bo ovirala promet. V sredo bo tudi drugod po Sloveniji vetrovno.