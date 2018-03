»Sodna oblast naj zaščiti javni interes pred zasebnim«

Ravne na Koroškem – V Mladinski iniciativi za tretjo razvojno os, ki je iz medijev izvedela, da so občine Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki vložile zahtevo za presojo ustavnosti uredbe o državnem prostorskem načrtu za odsek hitre ceste med Šentrupertom in Velenjem, se sprašujejo, zakaj takšna pobuda ravno v predvolilnem času, ko pa je bil državni prostorski načrt sprejet že januarja lani.

»V Mladinski iniciativi za tretjo razvojno os menimo, da je ustavna presoja njihova pravica, ki jo je treba spoštovati, a nas preseneča, da je med pobudniki presoje tudi občina Šmartno ob Paki, ki je kot del Savinjsko-šaleške regije vključena med podpisnike protokola o gradnji tretje razvojne osi. Ta temelji na sprejetem državnem prostorskem načrtu,« je sporočil Aljaž Verhovnik, koordinator Mladinske iniciative za tretjo razvojno os. V Mladinski iniciativi ugotavljajo, da nasprotniki gradnje tretje razvojne osi sicer podpirajo gradnjo prometnice, a po sosedovem zemljišču: »Pri tem zamolčijo, da je državni prostorski načrt v šestdesetih odstotkih prilagojen zahtevam lokalnega prebivalstva in da bodo lastniki prizadetih objektov dobili odškodnine.« Zavlačevanje postopkov za gradnjo tretje razvojne osi po mnenju ravenske mladinski iniciative pomeni igranje z gospodarstvom, ki v državni proračun prispeva 1,1 milijarde evrov dodane vrednosti. »Pomeni zmanjšanje kvalitete življenja za več kot sto tisoč ljudi. Pomeni nadaljnje izpostavljanje prebivalstva 'krvavim' koroškim cestam, saj se po njih dnevno vozi v službo zunaj regije več kot pet tisoč ljudi,« je ogorčen Aljaž Vrhovnik. V Mladinski iniciativi za tretjo razvojno os pričakujejo, da bosta ministrstvo za infrastrukturo in Dars storila vse, da bodo jeseni prihodnje leto na trasi ceste zabrneli gradbeni stroji. »Od sodne veje oblasti pa pričakujemo nepolitično odločitev, ki bo zaščitila javni interes pred zasebnim,« so sklenili v Mladinski iniciativi za tretjo razvojno os.