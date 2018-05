Sodobne terapije samo za premožne

Ljubljana – Zaradi bolečin v rami osemkrat obiščete fizioterapijo, ki vam jo je predpisal zdravnik. Zdravstveno blagajno to stane 160 evrov, vendar obravnave ne pomagajo. Zato se samoplačniško odpravite k zasebniku, plačate sto evrov za dvakratno, a učinkovito terapijo z udarnimi globinskimi valovi (UGV).



Pri tem se postavlja vprašanje, zakaj zdravstvena blagajna še ne krije sodobnejših fizioterapevtskih storitev, s katerimi bi prihranila. V opisanem primeru bi ZZZS privarčeval 60 evrov. Bolnik bi strokovnjaka namesto osemkrat obiskal le dvakrat, zdravnik pa bi preostali čas lahko namenil za obravnavo drugih pacientov. Če upoštevamo, da bi ljudje po učinkovitejši terapiji porabili manj protibolečinskih sredstev, tisti, ki zaradi kronične bolečine koristijo bolniško odsotnost, pa bi se prej vrnili na delovna mesta, je računica jasna. Zakaj torej take vrste pomoči niso dostopne vsem in ne samo samoplačnikom?