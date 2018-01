Šolar na smuči: Da bo nova življenjska izkušnja karseda varna

Krvavec – Kako enega najpriljubljenejših športov pri nas narediti dostopnejšega mlajšim in predvsem varnejšega, je rdeča nit akcije Šolar na smuči, ki poteka pod okriljem slovenske policije, Smučarske zveze Slovenije in Zavoda za šport RS Planica.



Uradni – že četrti – začetek akcije Šolar na smuči je bil danes na smučišču Krvavec, ki je tudi glavni pobudnik akcije. Vsem otrokom do 15. leta starosti so omogočili brezplačno smučanje in za njih pripravili pester animacijski program. Najbolj pa bo dogodek gotovo v spominu ostal kakšnim 200 otrokom, saj so se pod strokovnim vodstvom učili prvih smučarskih zavojev. Bele strmine Krvavca pa je tako preizkušalo skupaj več kot 500 otrok.



»Če je bilo smučanje še pred dvema desetletjema dosegljivo vsem, v zadnjem času opažamo, da smuča vedno manj otrok. Da bi to spremenili in čim večjemu številu otrok omogočili to lepo izkušnjo, bo že četrto leto zapored med 22. in 26. januarjem potekala akcija Šolar na smuči,« pravi Vesna Drole, predstavnica generalne policijske uprave.



Smučanje je gotovo eden izmed najbolj prepoznavnih slovenskih nacionalnih športov, zato ne čudi, da je ambasador te akcije smučar Jure Košir, ki je tudi nagovoril otroke, o projektu pa dejal: »Vesel sem, da akcija raste iz leta v leto, in lepo je videti otroke, ki nasmejani odhajajo s smučišč. Prepričan sem, da se jih bo večina, po tej lepi izkušnji, vrnila na bele strmine.«



Namen akcije je, da se otroci naučijo osnov smučanja in pred prihajajočimi zimskimi počitnicami usvojijo pravila varnosti na smučiščih. Od leta 2014, ko je Šolar na smuči zaživel, so v okviru akcije omogočili brezplačen smučarski dan že skoraj 7000 učencem in več kot polovica jih je prvič stopila na smuči. Želja vseh partnerjev projekta je vlagati v znanje in skupaj s smučarskimi centri, šolami in društvi približati otrokom enega najlepših zimskih športov. Zato bo tudi letos smučanje in učenje smučanja za vse otroke v akciji brezplačno. Šest smučarskih centrov (Krvavec, Rogla, Mariborsko Pohorje, Vogel, Cerkno in letos prvič tudi Kranjska Gora) bo učencem četrtih in petih razredov osnovnih šol omogočilo brezplačno, zabavno in predvsem poučno smučarsko izkušnjo.



Projekt je brez dvoma vreden pohvale, saj izkušnje kažejo, da so ravno otroci večkrat tisti, ki so zaradi neznanja in tudi zaradi malomarnosti ali objestnosti odgovorni za nesrečo.