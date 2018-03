Šolniki vztrajajo: Nihče se ne bo norčeval iz nas

Š. J., STA, S. H.

Ljubljana – V več kot 90 odstotkih javnih vrtcev in šol danes poteka stavka, ki se je po napovedih Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) udeležuje več kot 40.000 zaposlenih, zato na večini šol ni pouka. Ob 12. uri so v enajstih mestih pripravili tudi protestne shode. V Ljubljani poteka pred vlado.

»Vztrajamo in bomo vztrajali, da se v tej državi vzgojno-izobraževalnemu delu zagotovi dostojanstvo in ugled, vztrajamo, naj se nas plača enako, kot se že plačuje delo na primerljivih delovnih mestih v javnem sektorju. Nihče se iz nas ne bo norčeval,« je bilo slišati z govorniškega odra na Gregorčičevi, kjer se je zbralo več kot 2500 ljudi. Tam stoji več kot 2500 zaposlenih na različnih ravneh vzgoje in izobraževanja, torej na univerzi in raziskovalnih inštitucijah, v kulturi, dijaških domovih, osnovnih, srednjih in glasbenih šolah, strokovno in tehnično osebje od vrtca do univerz.

Zbrane je kot prva nagovorila predsednica Sviza Ljubljana Magdalena Mustar Pečjak, ki je dejala, da je danes delo prekinilo še več zaposlenih kot pred mesecem dni, ko so vstopili na najbolj množično stavko na naših tleh. Stavka namreč več kot 95 odstotkov vrtcev, osnovnih in srednjih šol, dijaških domov ter zavodov s prilagojenim programom.

»Naše razočaranje je, zaradi ponedeljkovega neuresničenega dogovora, večje kot kdaj prej,« je opisala in v nadaljevanju prebrala pismo glavnega stavkovnega odbora Sviza, ki ga trenutno prebirajo še na desetih protestnih shodih po državi.

»40.000 ljudi nas ne stavka zato, ker bi zahtevali, naj nas država plača bolje in več kot druge, ampak stavkamo, ker nas plačuje slabše in manj kot druge,« je prebrala članstvu. Hkrati želijo s stavkovnimi aktivnostmi javnost opozoriti, da bo razvrednotenje njihovega dela negativno vplivalo na vzgojo in izobraževanje, saj je ob takšnem nezadovoljstvu zaposlenih padec kakovosti neizbežen.

Kakovostni javni vrtci in javne šole so še posebej pomembni za otroke iz delavskih družin in vseh drugih materialno osiromašenih družin, ki se težko prebijajo skozi življenje, ker alternative kakovostnemu javnemu izobraževanju nimajo, še piše v pismu.

Shodi potekajo še v Mariboru, Murski Soboti, Celju, Velenju, Radovljici, Kopru, Krškem, Kranju ter na Ravnah in Ptuju. Po ocenah Sviza se bo posameznega shoda udeležilo od 500 do 2500 stavkajočih.

Na shodih zaposlene v vzgoji in izobraževanju nagovorjajo sindikalni zaupniki. Med drugim bodo po napovedih Sviza izpostavili podatke o tem, da so se razlike v škodo zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v zadnjih letih še dodatno poglobile ter da je rast povprečnih plač v vzgoji in izobraževanju zaostala za rastjo povprečne plače v državi.



Ponovili bodo stavkovne zahteve, predstavljene ob začetku stavke februarja . Med drugim zahtevajo višje plače za vzgojitelje v vrtcih ter učitelje in druge strokovne delavce v šolah, primerno ureditev plačila razredništva ter regres za vse z minimalno ali nižjo plačo v višini 1200 evrov bruto. Pričakovati je, da bodo zahtevali tudi uresničitev dogovora , ki so ga v ponedeljek dosegli z vlado, a ga ta ni parafirala.

Zaradi stavke danes v večini šol ni pouka, je pa zagotovljeno varstvo za otroke, za katere starši nimajo drugega varstva. Tudi v večini vrtcev so organizirali le dežurne enote. Na Svizu starše pozivajo, naj danes otrok ne pošiljajo v vrtce in šole, razen če res ni druge možnosti.

