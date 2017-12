Sončni bloki pod sivimi oblaki

Vransko – Če se bo vse izšlo po načrtih stečajnega upravitelja Gradisa skupine G (Gradis) Gregorja Ermana, bi bil lahko večinski delež v nedokončanem naselju Sončni vrtovi v Brodeh pri Vranskem prodan čez leto dni. Morebitni kupec se bo moral o nadaljevanju gradnje dogovoriti s solastniki iz Nepremičnin Vransko, če ga ne bo, pa bo Erman 54 odstotkov nepremičnine ponudil v prevzem DUTB, ki ima z njo zavarovane terjatve do Gradisa.



Milan Markovič, direktor Nepremičnin Vransko, pravi, da ima po devetih letih vsega dovolj, a iskanje kupca za nepremičnino iz stečajne mase ni edina neznanka v enačbi. Morebitno oživljanje projekta bo odvisno od mnenja izvedenca geotehnične stroke, če se je teren nad gradbiščem umiril in več ne drsi.



Že pred letom 2008 je Gradis od podjetja Monsun iz Kranja v kupil zazidljivo zemljišče s plačanimi komunalnimi prispevki, projekti in gradbenim dovoljenjem za bloke s 150 stanovanji na mirni lokaciji in le minuto vožnje od avtocestnega priključka Vransko. Ko so začeli graditi, je teren začel drseti in je ogrozil stanovanjske hiše nad gradbiščem. Sodišče je gradnjo ustavilo, gradbinec je postavil pilotni zid in naročil izsuševanje območja, plaz pa se je počasi umirjal, a gradnja se ni nadaljevala.



Tako so leta 2008 gradili Sončne vrtove, zdaj propadajo. Foto: Primož Škerl

Odpisani zaslužek

Ko je kljub uspešni konverziji dela terjatev med prisilno poravnavo leta 2012 Gradis skupina G leta 2015 predlagala drugo prisilno poravnavo, je bila ta kratkega veka. Oktobra 2016 je sodišče razglasilo stečaj, podjetje Monsun pa je umaknilo tožbo proti Gradisu za 1,7 milijona evrov in danes ni med stečajnimi upniki. Milan Markovič, prokurist Monsuna in direktor Nepremičnin Vransko, pojasnjuje, da tako in tako ne bi ničesar iztožili, obenem pa so že preveč zapravili za odvetnike.

Monsun je 46 odstotkov lastništva Sončnih vrtov prenesel na svojo družbo Nepremičnine Vransko, da nasedla naložba ne bi bremenila bilanc Monsuna. Markovič pravi: »Vsa leta si zaman prizadevamo za ureditev odnosov; prej z Gradisom, zdaj z DUTB.«



Monsun je Gradisu po letu 2009, ko jim ta ni plačal preostanka 1,7 milijona evrov kupnine za 54 odstotkov Sončnih vrtov, ponudil odkup. Ko je delež pristal v stečaju Gradisa kot zavarovanje terjatev DUTB, so DUTB prosili, da bi si štiri objekte s 46 stanovanji razdelili v naravi. Zatem so DUTB za terjatev ponudili 750.000 evrov, nato tudi odkup svojega deleža ... »Nič se ni zgodilo, vedno se najde kdo, ki mu kaj ni prav. Zdaj o odkupu več ne razmišljamo, ne moremo si ga privoščiti,« je nezadovoljen Markovič.



Nedokončano blokovsko naselje v Brodeh pri Vranskem propada že 9. leto. Foto: Brane Piano/Delo

Po taktih DUTB

A še vedno upa, da bodo Sončni vrtovi rešeni: »Zdaj je vse odvisno od stečajnega upravitelja, ki pa brez soglasja DUTB kot ločitvenega upnika ne more storiti ničesar. Bili smo že na DUTB, da bi se dogovorili vsaj za ureditev okolice, a zaman.«

V DUTB pojasnjujejo, da zato, ker nepremičnina ni v njihovi lasti, temveč je le del zavarovanja terjatev DUTB. A stečajni upravitelj Gradisa Grega Erman je oktobra sodišče seznanil, da je imel več pogovorov s solastnikom in ločitvenim upnikom. Z DUTB se je dogovoril, da bodo plačali cenitev in geološko presojo terena in stavb. V DUTB so to potrdili: »Zdaj poteka vrednotenje nepremičnine.«



Erman pravi: »Ko bo cenitev izdelana, ni razloga, da ne bi šel v javno prodajo. Monsun oziroma Nepremičnine Vransko imajo predkupno pravico, če kupca ne bo, bom 54-odstotni delež Sončnih vrtov ponudil DUTB v prevzem. Upam, da bo čez leto dni nepremičnina z zemljišči že imela novega lastnika.«



Sončni vrtovi bodo na nove čase torej čakali še najmanj leto dni. Minevalo bo deseto leto od takrat, ko so jih začeli graditi.