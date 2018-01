Spomin na zadnji boj Pohorskega bataljona

Slovenska Bistrica, Osankarica − Pri Treh žebljih na Osankarici bo jutri ob 11. uri potekala spominska slovesnost ob 75-obletnici zadnjega boja Pohorskega bataljona.

Boj 69 partizanov Pohorskega bataljona proti 2000 sovražnikovih vojakov je postal legendaren tudi po zaslugi takratnega borca Alfonza Šarha in njegovih treh mladoletnih sinov, komaj 12-letnega Valčka, dve leti starejšega Pepčka in 16-letnega Lojzka. Okupator je izgubil 19 vojakov, 31 pa je bilo ranjenih.

Slavnostni govornik na prireditvi bo predsednik države Borut Pahor, kulturni program pa pripravlja Oktet Tinje. Z avtomobili se bo mogoče iz Slovenske Bistrice pripeljati le do smučišča Jakac pri Treh Kraljih, kjer bo urejeno parkirišče, iz smeri Kota pa do domačije Višič. Organizatorji prireditve so občine Slovenska Bistrica, Maribor, Ruše, Zreče, Oplotnica in Slovenske Konjice.

Dijaki Srednje šole Slovenska Bistrica bodo v ponedeljek ob 18. uri pripravili slavnostno akademijo, ki bo potekala v Viteški dvorani gradu Slovenska Bistrica.