Spremenjene vrednosti nepremičnin so javno dostopne

Pripisane vrednosti stanovanj v registru nepremičnin so se zvišale za 10 do 25 odstotkov.

Ljubljana – Geodetska uprava RS (Gurs) je minuli konec tedna izvedla preračun vrednosti nepremičnin, katerih cena na trgu se je od zadnje indeksacije do konca marca lani spremenila za več kot 10 odstotkov. Spremenjene vrednosti v registru nepremičnin so z današnjim dnem javno dostopne, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Podatki o pripisani vrednosti za posamezno nepremičnino so dostopni prek javnega vpogleda v podatke o nepremičninah na strani http://prostor3.gov.si/javni/, lastniki pa lahko vrednosti svojih nepremičnin preverijo tudi prek osebnega vpogleda v podatke o lastnih nepremičninah na naslovu https://prostor3.gov.si/osebni.

Gurs je indeksacijo izvedel na podlagi uredbe, ki jo je 8. januarja letos sprejela vlada, in sicer so indeksi vrednosti nepremičnin določeni za obdobje od 31. marca 2014 do 31. marca 2017. Izračuni kažejo, da so se v tem obdobju spremenile vrednosti za stanovanja, hiše, lokale, pisarne in kmetijska zemljišča na posameznih območjih države.

Pripisane vrednosti stanovanj v registru so se zvišale za 10 do 25 odstotkov. Najbolj so se zvišale na širšem območju Ljubljane, od 12 odstotkov na obrobju do 25 odstotkov v središču mesta. Na ostalih območjih države so se zvišale za do 14 odstotkov, večinoma pa zvišanje znaša 10 odstotkov.

Spremenjene so vrednosti stanovanj v Ljubljani z okolico, Grosupljem, Ribnici, na Vrhniki, v Medvodah, Logatcu in Mengšu, v Kamniku in Kranju, v Novem mestu in Črnomlju, Sežani, Idriji, Ajdovščini, Postojni in Vipavi, v Izoli, delu Kopra in Ankaranu, v Radečah, Sevnici, Krškem in Brežicah, v Celju, Velenju, Mozirju, Slovenj Gradcu, Mislinji, na Ravnah na Koroškem, v Mežici, Dravogradu in Radljah, v delu Maribora, Šentilju, Lenartu, Gornji Radgoni, Ormožu in Ljutomeru ter v nekaterih manjših naseljih.

Vrednosti hiš so zvišali za od 10 do 12 odstotkov, in sicer na širšem območju Ljubljane ter v okolici Vrhnike in Polhovega Gradca, V Bohinju in na Bledu, v Postojni, ter v Celju in Laškem.

Vrednosti lokalov in pisarn so se znižale, in sicer lokalov za od 10 do 19 odstotkov, pisarna pa za od 10 do 20 odstotkov.

Vrednosti kmetijskih zemljišč na zahodu so se znižale za 10 odstotkov, na vzhodu in na posameznih območjih osrednje Slovenije južno od Ljubljane pa zvišale za od 10 do 25 odstotkov.