Srbski pravoslavci spet v mrzli Savinji

Celje – Oblečeni v mini kopalke in v natikačih, nekateri rahlo ogrnjeni. Tako je osem moških, vitezov, opoldne prikorakalo na breg Savinje, kjer so po krajšem obredu stopili v mrzlo reko. Plavanje za pravoslavni križ je zelo razširjena tradicija v Srbiji, Zveza srbske diaspore Slovenije jo je pripravila drugič tudi pri nas.

Verniki srbske pravoslavne cerkve, v Sloveniji naj bi jih bilo po ocenah okoli 50.000, s plavanjem obeležujejo praznik, tako imenovano bogojavljenje, ki je po vsebini podoben Gospodovemu razglašenju. Dan prej praznujejo Jezusov krst v reki Jordan, ko se je odprlo nebo, zaslišal se je božji glas, da je Jezus njegov ljubljeni sin, nadenj pa je prišel še golob, torej sveti Duh. Praznovanje tako posebej zaznamuje plavanje za križ.

V Sloveniji so za križ prvič plavali lani, prav tako v Celju pri Kajak kanu klubu Nivo Celje, ko je imela Savinja komaj dve stopinji Celzija. Tokrat je bila malce toplejša, imela 4,5 stopinje. Kot je dejal Dejan Moćić, ki je bil danes najhitrejši, pa dve stopinji več nista prav veliko pomagali: »Temperatura zraka je bila višja od temperature vode, zato je bilo huje kot lani.«

Vsi, ki so se podali v mrzlo reko, so imenovani vitezi, Moćić kot najboljši je domov odnesel križ in meč, simbol vitezov. Plavanje za križ sta pripravili Zveza srbske diaspore Slovenije (ZSDS) in Socialna stranka Srbov Slovenije, ki si prizadevata, da bi Srbom priznali status manjšine.

Igor Mitić iz ZSDS je dejal, da je plavanje za križ zdaj že tradicionalno in da bodo še širili: »Že letos smo nameravali organizirati plavanje tudi v Ljubljanici pri tamkajšnjem kajakaškem klubu, vendar se je zapletlo zaradi administracije. Za prihodnje leto pa je že dogovorjeno.« Čeprav je na koncu vedno nekdo prvi pri križu, menda naj bi zmagovalca celo leto spremljala sreča, pa Mitić pravi, da so to legende: »Bistvo je, da sploh ne gre za tekmovanje. To je simbolika, ki da motivacijo, da se borijo za križ. Da ima nek smisel, sicer bi se šli vsi namočit.«