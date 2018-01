Poleti bodo zasadili lopate za sosesko Novo Brdo

Ljubljana – Stanovanjski sklad RS si dobro leto dni po svoji 25. obletnici končno zasluži praznovati ta jubilej, meni njegov direktor Črtomir Remec. Zdaj ima dovolj pokazati, tako opravljenega dela kot intenzivnih načrtov. Njegovo vlogo potrjuje odziv na zadnji razpis za najemna stanovanja: Na dah so oddali vsa, pol prosilcev pa je ostalo praznih rok.



Pred dnevi je namreč sklad izvedel izbor najemnikov za zadnji 102 stanovanji v Zelenem gaju na Brdu. Zanja so dobili 222 prijav. S primopredajo najemnikom se soseska po dolgih 13 letih končuje, je pa ta stotnija stanovanj uvod v izpolnjevanje načrta, po katerem bodo do leta 2020 pridobili 2000 novih najemnih stanovanj. Vizija SSRS do leta 2025 pa je 10.000 javnih najemnih stanovanj ali skoraj trikrat več, kot jih ima sklad zdaj.

Dostopna najemnina



Kot je povedal Remec, jim je pri Brdu uspelo ciljno gradbeno ceno skrčiti na 1600 evrov za kvadratni meter. Iz nje so izračunali stroškovno najemnino 6,5 evra za kvadrat. Če je za Ljubljano to še sprejemljivo (stanovanja so bila razgrabljena), pa povpraševanje drugod po Sloveniji kaže, da bo treba zagotoviti cenovno še dostopnejša najemna stanovanja. Za Maribor in Kranj, ki sta novi naložbeni lokaciji za SSRS, bi bila že najemnina 5 evrov za kvadratni meter zelo visoka.



Potencialni najemniki, ki so ostali praznih rok, se lahko nadejajo novega »paketa« javnih najemnih stanovanj, ki jih čez cesto Zelenega gaja načrtuje SSRS. Če bodo potrpežljivi. A tudi v tem pogledu na skladu zadovoljno pojasnjujejo, da se zadeva premika. Decembra je mesto sprejelo podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko Novo Brdo, gradnja skoraj 700 novih najemnih stanovanj, ki jih bosta v soinvestitorstvu gradila mestni in republiški stanovanjski sklad, pa se bo začela letos poleti. To pa bo že malo večji obliž na rane.

Gradbišča po Sloveniji



V Mariboru bodo prav tako že letos začeli graditi 350 stanovanj v soseski Pod Pekrsko gorco. Projekt je trenutno v fazi projektiranja in pridobivanja gradbenega dovoljenja. V Kranju bodo v soseski Ob Savi zgradili do 200 novih stanovanj. Če bo prostorski plan sprejet do konca leta, se bo gradnja začela leta 2019. Vrednost investicije je 25 milijonov evrov. V Ljubljani bodo proti koncu tega leta zasadili lopate za pilotni projekt, okoli 110 stanovanjskih enot Skupnosti za mlade Gerbičeva in medgeneracijsko središče. Zdaj je v fazi projektiranja in pridobivanja gradbenega dovoljenja.



Sklad preizkuša interes starejših lastnikov večjih stanovanj za zamenjavo z oskrbovanimi stanovanji (v sodelovanju s Stanovanjskim skladom SPIZ), mlade družine z več otroci pa bi na ta način lahko dobile v najem večja stanovanja. Na razpis v višini 30 milijonov evrov za javna najemna stanovanja, namenjen lokalnim skupnostim, se je prijavilo že 11 mestnih stanovanjskih skladov, dve vlogi so že potrdili.