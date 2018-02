Standardi Nata previsoki za našo vojsko

Ljubljana – Bataljonska bojna skupina v sklopu 72. brigade v Mariboru se je izkazala za slabo sinhronizirano, zato je po standardih vojaškega zavezništva Nato ocenjena kot nepripravljena za bojno delovanje kot bojna skupina. Kljub dodatnim sredstvom vojski tudi letos grozi slaba splošna ocena, ki jo marca poda predsednik republike.

Kako je mogoče, da je vojska kljub lani zagotovljenim dodatnim 23 milijonom evrov slabo opremljena in slabo sinhronizirana? To bo eno od vprašanj, na katera bo jutri premieru Miru Cerarju morala odgovoriti ministrica za obrambo Andreja Katič.

Predstavnik Slovenske vojske Simon Korez je zavrnil poročanje nekaterih medijev, da bi vojaki 72. brigade, v sklopu katere deluje nova bataljonska bojna skupina (BBS), imeli težave z osebno opremo, za to da so poskrbeli že lani z dodatnimi sredstvi, ki so jih dobili od vlade. Priznava pa, da se jim poznata slaba tehnična opremljenost in zlasti kadrovska podhranjenost, kar da je prispevalo k slabši oceni, je strnil Korez.

BBS se je v zadnjem letu intenzivno usposabljala, a se je izkazalo, da so bili njeni številni deli v tem obdobju uporabljeni še za druge naloge (zaradi kadrovskega primanjkljaja), zaradi česar jim je zmanjkalo časa za bolj sinhronizirano delovanje na bataljonski ravni. Korez je pojasnil, da je bilo 820 pripadnikov 72. brigade SV od maja 2017 na usposabljanju za bojno delovanje, vendar se je na ocenjevanju, ki je potekalo prejšnji teden na vojaškem vadbišču Poček, pokazalo, da je po standardih ocenjevanja Creval »nepripravljena za bojno delovanje kot bojna skupina«.

Občutljiva stopala vojakov

Brigadirka Slovenske vojske je s svojo ekipo in v navzočnosti častnika iz Nata ocenjevala pripadnike BBS na petih področjih z ocenami od 1 do 5. Da enota dobi pozitivno oceno, mora pri vsaj treh elementih dobiti oceno 3. Korez je pojasnil, da je BBS dobila oceno 3 na le enem področju, preostala pa so bila ocenjena z 2. To je glede na prejšnja poročila o pripravljenosti SV pričakovana ocena. Kot je pojasnil, je bil načelnik generalštaba Slovenske vojske Andrej Osterman s tako oceno seznanjen v ponedeljek, ministrica Andreja Katič pa danes. Korez trdi, da v vojski ne delajo panike, zato so se nemudoma lotili analize poročila in priprave ukrepov za boljšo usposobljenost. V prihodnjih mesecih sledi dodatno usposabljanje, temu pa novo ocenjevanje. Predstavnik SV je zanikal, da bi vojaki utrpeli poškodbe zaradi ozeblin. Od 800 vojakov jih je bilo šest napotenih na zdravniški pregled, na katerem je bilo ugotovljeno, da ni šlo za ozebline, ampak imajo nekateri preprosto bolj občutljiva stopala. »Krivično bi bilo reči, da je Slovenska vojska slabo opremljena, vsak vojak je lani dobil novo bojno opremo, in ko je izrabljena, jo nemudoma nadomestimo,« je pojasnil Korez.

Ministrico je zadeva vrgla iz tira iz več vzrokov: ne le da je o negativni oceni bojne skupine izvedela iz medijev, ampak tudi zaradi informacije, da se je novo bojno skupino, ki bo sestavljala hrbtenico prenovljene osrednje bojne skupine do leta 2022, poslalo na ocenjevanje, čeprav bi testiranje lahko opravljali tudi pozneje.

Politika na nož

Na težave v vojski so se nemudoma odzvali v SDS in NSi ter zahtevali sklic izredne seje odbora za obrambo, kjer bi obravnavali stanje v SV. Predsednik odbora Žan Mahnič je pri tem pozval ministrico za obrambo Andrejo Katič k odstopu.

O slabi oceni bataljonske bojne skupine je bil po vrnitvi iz Južne Koreje obveščen tudi vrhovni poveljnik SV Borut Pahor, danes se je o tem že pogovarjal s Katičevo, s katero se namerava sestati tudi jutri po seji vlade. Pahor bo prihodnji mesec prejel poročilo o pripravljenosti SV, lanska ocena je bila negativna in nič ne kaže, da bo letošnja boljša.

Politizacija, slab generalštab

Uroš Svete s katedre za obramboslovje na ljubljanski FDV je ob komentarjih težav vojske pogrešal nastop načelnika generalštaba Andreja Ostermana. »Osterman je plačan za to, da ob hudi diskreditaciji v javnosti brani vojsko,« je dejal Svete. Za aktualno stanje v vojski je po njegovem najbolj zaslužna politika, Katičeva je le ena v vrsti ministrov, težav ni odpravila, jih je pa ogromno podedovala. »Absolutno pa mora odgovornost nositi tudi vodstvo vojske, sedanje težave niso od včeraj in nič ni videti, da bi vodstvo generalštaba naredilo kaj, da ustavi negativne trende,« je povedal Svete.

Postavlja se več vprašanj, ključni pa sta: Zakaj se o kroničnih težavah vojske, ki niso nič novega, toliko govori prav zdaj, če ne zaradi politike? In kdo je za takšno stanje odgovoren? »Problematiko vojske se politizira, in to ni v prid vojski. Ministrica pri takih prijateljih v koaliciji niti ne potrebuje nasprotnikov iz opozicije,« ocenjuje obramboslovec Uroš Svete. Slabo stanje v vojski ni nič novega, ker so v politiki in vodstvu vojske do zdaj naredili premalo oziroma tisto, kar so naredili, ni zaleglo, zato je jasna odgovornost načelnika generalštaba Andreja Ostermana in ministrice Katičeve, pravi Svete.



Generalštab Slovenske vojske na tiskovni konferenci pojasnjuje pripravljenost bataljonske bojne skupine 72. brigade in postopke do ponovnega preverjanja bojne skupine po standardih Creval.