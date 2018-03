Stanovanj primanjkuje, novih projektov (skoraj) ni

»Pojavljajo se enake anomalije kakor v letih 2005 in 2006, ko je bilo povpraševanja veliko, ponudbe pa izjemno malo. Razlika je le to, da velikih gradbincev ni več in da so banke pri večjih projektih precej bolj previdne,« pravi prokurist novogoriške nepremičninske družbe Renes Franci Repše. Z redkimi izjemami tako večjih projektov sploh ni, čeprav v Novi Gorici cene stanovanj dosegajo tudi 150.000 evrov. »Brez upoštevanja, da bodo z večjo ponudbo tudi cene padle, je to spet lahko povod za kakšno nasedlo naložbo. V takšnih razmerah lahko še deset let čakamo na vlagatelje,« opozarja Repše.