Stavka javnega sektorja pred volitvami ni izključena

Šp. B.

Ljubljana – Ob 11. uri se je začela novinarska konferenca koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja, na kateri so predstavniki sindikatov predstavili sklepe, sprejete na četrtkovi seji.

V Koordinaciji stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja so kljub odstopu predsednika vlade prepričani, da ni nikakršnega razloga za to, da vlada ne bi nadaljevala pogajanj, kakor je bilo dogovorjeno. Pričakujejo »hiter, trezen, razumen in konstruktiven pristop k nadaljevanju pogajanj s ciljem sklenitve dogovora«.

Jakob Počivavšek, vodja pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja, je na novinarski konferenci dejal, da bi se pogajanja po odstopu Mira Cerarja s sindikati javnega sektorja morala nadaljevati, če hoče vlada zagotoviti javnofinančno stabilnost države. Spomnil je, da so se pogajanja po odstopu Alenke Bratušek usklajevala še dva meseca, vodil pa jih je takratni minister Gregor Virant, ki pa zdaj javno poziva vlado, naj se s sindikati ne pogaja ali jim kakor koli popušča.

»Danes, ko bi se pogajanja morala nadaljevati, je vlada Mira Cerarja presodila, da ta pogajanja niso mogoča, saj bi presegala pooblastila vlade v odstopu,« je poudaril Počivavšek in opozoril na moč interpretacije opravljanja tekočih poslov. »Če sem nekoliko ciničen, po našem prepričanju tekoči posli niso zgolj kadrovanje in množično zaposlovanje, kot vlada v odhodu daje vtis.«

Odstop predsednika vlade po njihovem namreč ni spremenil dejstva, da bi posledice dogovora začele veljati v obdobju, ko bi že nastopila nova vlada. »Vlado pozivamo, da v luči dogajanj leta 2014 nadaljuje pogajanja od točke, kjer so bila zaključena, do točke, ko bi sprejeli usklajen dogovor,« je še bil jasen Počivavšek.

Vodja pogajalske skupine opozarja, da bi nova vlada s tem dobila možnost, da sprejme nove izzive, in si zagotovi miren začetek novega mandata s stotimi dnevi miru, ki jih v nasprotnem primeru ne bo. V koordinaciji so sklenili še, da prihodnost pogajanj odslej polagajo v roke delavcev, zaposlenih v javnem sektorju. »Odločitve o sindikalnih in stavkovnih aktivnostih prepuščamo zaposlenim,« je še povedal Počivavšek.

Namestnica vodje pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja Ana Jakopič je poudarila, da se pogajalci ne strinjajo, da se stvari, ki so tekle, ustavijo. »S tem, kar je zakuhala ta vlada, bomo tako obremenili prihodnjo vlado,« je podobno kot Počivavšek opozorila tudi Jakopičeva.

»V obdobju pogajanj je krožilo veliko informacij, ki niso bile povsem točne, vendar se z njimi nismo posebej obremenjevali. Bili smo mnenja, da je stvar pogajanj tisto, kar se dogaja za vrati. Namen je bil, da se pogajanja sklenejo na način, da bi od tega delavci imeli čim več in bi še bilo finančno vzdržno,« je povedala Jakopičeva. Pojasnila je, da imajo različne skupine v javnem sektorju različne interese. »Rešitve moramo iskati skupaj, za skupno pogajalsko mizo, saj si samo tako lahko izmenjujemo mnenja, ki sicer pogosto pristanejo napačno razumljena v medijih,« je še povedala Jakopičeva.