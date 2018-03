V vrtcih v Kranju danes le tretjina otrok

Kranj - Od 1644 otrok, kolikor jih sicer obiskuje največji vrtec v državi, Kranjske vrtce, jih je danes prisotnih 614, je povedala pomočnica ravnateljice Irena Fabjan. Za vse otroke, ki so prišli v vrtec so zagotovili ustrezno varstvo, saj so na delo prišli tudi vsi od 182 zaposlenih (razen tistih, ki so bolniško odsotni). Skupine otrok so združene tako, da se bo del strokovnega osebja lahko udeležil opoldanskega shoda na mestni občini Kranj. Starše so že pred tem seznanili s stavko in kot je dejala Fabjanova so za danes »starši našli drugo možnost za varstvo svojih otrok in nas s tem podprli«.

Podobno ocenjuje tudi Aleš Prevodnik, sindikalni zaupnik na kranjski osnovni šoli Franceta Prešerna, ki pravi, da jih starši podpirajo šolo danes ni prišel noben učenec, v vrtcu pa so zagotovili varstvo za dva otroka. Stavka 79 učiteljev od skupaj 90, ostali so na dopustu ali so bolniško odsotni. Opoldne se bo 25 do 30 učiteljev udeležilo protestnega shoda na kranjski mestni občini, v šoli bo ta čas ostala stavkovna straža, je dejal Prevodnik.

»Šola je danes zaklenjena«, je dejal ravnatelj kranjske Gimnazije Franc Rozman. Večina od okoli 70 učiteljev se je pridružila stavki, medtem ko nekateri, ki na stavkajo, delajo v svojih kabinetih, pravi ravnatelj in dodaja, da prav tako dela niso ustavili vsi zaposleni v administraciji.

Starši so v službo prišli z otroki

Ravne na Koroškem - Zaposlenim v ravenski družbi SIJ Ravne Systems iz skupine SIJ danes ni bilo treba iskati varuške za svoje otroke. Za varstvo so poskrbeli kar v podjetju. Za en dan jih je v očkovo ali mamino službo prišlo kar šestindvajset.

Prvi so prišli že zelo zgodaj, pred šesto zjutraj. V družbi prostovoljcev so si nadeli zaščitne čelade in odsevne brezrokavnike ter komaj čakali, da si ogledajo proizvodnjo, v kateri so zaposleni njihovi starši. »Zelo so radovedni in komaj čakajo, da jih popeljemo skozi hale,« je povedala ena od prostovoljk. Devetletni Miha je vesel, ker danes ni pouka. Zelo dobro ve, zakaj učitelji stavkajo. »Ker imajo premajhne plače,« je povedal deček. Sedemletna Klara ni bila prvič v mamini službi, a ji je vseeno všeč, da ni pouka. »Morda so učitelji kam šli,« je ugibala deklica.

Za skupino enodnevnih sodelavcev si je vzel čas tudi direktor podjetja Samo Jenič. Pozdravil jih je na kratko, ker se mu je mudilo na sestanek, a otrok to ni motilo, saj se jim je mudilo k prigrizkom in pijači, kasneje pa k igri in zabavi. Službo bodo končali takrat, kot njihovi starši. »To je priložnost, da mladim približamo tehnične poklice in v njih vzbudimo zanimanje za delo pri nas,« so sporočili iz SIJ Ravne Systems.

Pomurski otroci v brezplačnem varstvu v Dvorcu Rakičan

Murska Sobota – Staršev kakšnih sedemsto otrok, ki obiskujejo osem enot murskosoboškega vrtca, tokratna stavka Sviza ni prizadela. Ker je v tem vrtcu le manjšina od 160 zaposlenih včlanjenih v sindikat Sviz, se za stavko niso odločili, Svizovi člani pa med delom nosijo le priponke Stavkam - Delam. Podobno je še v vrtcu v Radencih in še v nekaj manjših vrtcih po Pomurju. Pomurske srednje šole so danes dosledno zaprle svoja vrata, večina osnovnih šol pa je za nujne primere sicer pripravila možnost varstva za otroke prve triade, vendar je bilo treba to potrebo sporočiti vnaprej. Zato se je veliko staršev znašlo po svoje, nekaj jih je svoje šolarje odpeljalo tudi v brezplačno varstvo v Družinski center v RIS Dvorec Rakičan, kjer so zanje pripravili bogat animacijski program.



V Dvorcu Rakičan so pripravili pester animacijski program za najmlajše, ki so danes zaradi stavke ostali brez varstva. Foto: Jože Pojbič/Delo

»Imamo štiri otroke, ob prvi stavki so vsi ostali doma in so starejši pazili mlajše, zdaj pa smo mlajšo hčerko pripeljali v varstvo v Dvorec Rakičan, ker imajo tako pester program in živali. Sicer pa stavko učiteljev in vzgojiteljev podpiram, ker je njihovo delo v primerjavi z zdravniki zelo podcenjeno. Z delom učiteljev in vzgojiteljev sem zadovoljna, vmes se sicer najde kakšen, ki ni primeren za ta poklic, ampak večina je dobrih in podpiram jih,« nam je v Rakičanu dejala mati ene od šolark Zdenka Verban Buzeti.

Voda na mlin zasebnemu varstvu

Trbovlje – »Ne stavkamo,« se je na vprašanje o »veliki stavkovni sredi« glasil pričakovani odgovor Nataše Gruden Pižmoht, ustanoviteljice prvega zasebnega vrtca Čarobni gozd na Dobovcu pod Kumom. Tudi nadaljevanje ni bilo presenečenje: danes v Čarobnem gozdu, ki je delo po številnih mukah začel januarja in ga obiskuje šest malčkov, sedi več otrok kot običajno ... Stavka v javnem sektorju je očitno voda na mlin zasebnemu varstvu.



Telovadnica na podružnični šoli in v vrtcu na Dobovcu. Foto: Polona Malovrh/Delo

Tina iz Zagorja danes kljub stavki nima težav z varstvom svojega malčka, pravi, da je mož po naključju pred dnevi zbolel in danes prevzel vlogo varuške – a le do odhoda k zdravniku. Takrat bo otroka prevzela bližnja od dveh še zaposlenih babic, ki živi dva kilometra stran in ki je že vajena »logistike«.

»Ne odobravam stavke, če pa že stavkajo, je dobro vsaj to, da jo napovejo, da se vsi skupaj – pravzaprav kar tri družine – organiziramo,« je nejevoljna babica, ki je morala danes prej v službo, da bo lahko prej odšla. Če bi delala za tekočim trakom, to ne bi bilo mogoče, nekdo od nas bi moral dati ves dan dopusta. Ker mamica dela pri zasebniku, v majhnem kolektivu, je zadnja, ki bi ga koristila, izvemo: »Če bi ga vzela, bi jo sodelavci vsaj dva dneva grdo gledali. V desetih letih je bila pri dveh otrocih v bolniški enkrat. Pa še takrat so jo domov poslali zato, da ne bi okužila strank ...«