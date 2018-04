Stavka v rudniku preklicana

Velenje – V današnji drugi jamski izmeni v Premogovniku Velenje (PV), kot so sporočili z uprave rudnika, se je ob 13.40 dveurne opozorilne stvake v prezivnici udeležilo le sedem zaposlenih od 250 knapov izmene. Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) v PV je po tolmačenju uprave »zaradi premajhne podpore« preklical opozorilno stavko, ki je bila predvidena v tretji izmeni z začetkom ob 21.40.

Zjutraj se je izmed 450 rudarjev, ki delajo v jami v prvi, jutranji izmeni premogovnika, dveurni opozorilni stavki pridružilo le 60 rudarjev, režijske službe, kjer je 200 zaposlenih, pa ne. »Delovni proces tako v jami kot zunaj nje poteka nemoteno,« so povedali v Premogovniku Velenje. Stavka, ki jo je napovedal Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES), se je prvi dve uri nadaljevala tudi v drugi izmeni, v kateri pa je manj delavcev, v tretji pa je torej ne bo.

Še pred stavko v drugi izmeni je Asmir Bećarević iz SDRES dejal, da je odziv med rudarji dober in da je udeležba na opozorilni stavki zadostna, predvsem na pripravskih deloviščih v jami pa da je bilo okoli pol delovišč ustavljenih. Po začetku stavke v drugi izmeni je SDRES sporočil, da je bilo zaradi odločitve zaposlenih v delu družbe Premogovnik Velenje in delu družbe HTZ Velenje I.P. sklenjeno, da se stavka v drugi izmeni prekine.

Prav danes so v hčerinski družbi HTZ prejeli odločitev celjskega delovnega sodišča v kolektivnem sporu, s katero je sodišče zavrnilo zahtevek SDRES, da je njihov sindikat reprezentativen tudi v HTZ, saj tam nima dovolj članov.

»Izjemno majhna podpora sindikatu SDRES je zgovorna sama zase, za podjetje pa dokaz, da se večina naših zaposlenih zaveda resnosti položaja, v katerem smo,« je povedal Ludvik Golob, generalni direktor Premogovnika Velenje. »Prav tako se večina zaveda, da je poslovodstvo v preteklih izjemno zahtevnih štirih letih, ko smo bili tik pred stečajem, skupaj z zaposlenimi, ki so razumeli potrebne ukrepe, ki so izhajali iz načrta finančnega in poslovnega prestrukturiranja, storila vse, da smo poslovanje stabilizirali. Danes, ko smo zaradi težav v proizvodnji ponovno v težkem likvidnostnem položaju, pa bi nas rad SDRES s svojimi nerealnimi željami ponovno pahnil na rob preživetja oziroma celo čez.«

Sinoči še ni bilo znano, ali bo danes zjutraj od 150 od 2000 zaposlenih v PV in podjetju HTZ začelo dveurno opozorilno stavko. SDRES, manjši izmed obeh podjetniških sindikatov, je do polnoči še čakal na morebitno ponudbo uprave v zvezi z njihovimi stavkovnimi zahtevami, a je očino niso dobili in stavka se je zjutraj ob 5.40 začela v prezivnici pred vstopom v jamo.

Večji izmed obeh sindikatov v PV, Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije (SPESS), stavke med pogajanji ne podpira. Uprava premogovnika je do včeraj med poizvedbami za potrebe organiziranja delovnega procesa ugotovila, da bo danes 17,6 odstotka delavcev na bolniški ali dopustu, 70 odstotkov jih je potrdilo, da bodo delali, izreklo pa se ni 12,4 odstotka zaposlenih.

Predsednik SPESS v premogovniku Simon Lamot je včeraj povedal, da sta ostali neizpogajani dve pomembni točki: plačilo efektivnega delovnega časa rudarjem za nazaj, kar je SPESS zahteval že maja lani, in višina regresa za leto 2018.

Danes so na upravi PV povedali: »Glede izplačila efektivnega delovnega časa poslovodstvo včeraj kljub usklajevanjem s socialnimi partnerji še ni doseglo dogovora, zato se pogajanja nadaljujejo. Glede izplačila in višine regresa pa smo se s socialnimi partnerji dogovorili, da pogajanja potekajo v okviru prenove kolektivne pogodbe za premogovništvo.«