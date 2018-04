Štiri milijone za telovadnico in steno

Celje – Telovadnico I. osnovne šole Celje, ki so jo po arheoloških izkopavanjih začeli graditi pred skoraj dvema letoma, so včeraj tudi uradno odprli. Na koncu bo stala okoli 3,8 milijona evrov, vsaj 300.000 evrov več, kot je bilo predvideno. Ko je športno plezanje postalo olimpijska disciplina, so namreč v njej uredili sodobni plezalni center.



Plezalna stena je bila ves čas del projekta, vendar so se med gradnjo telovadnice odločili, da bo stena višja od prvotnih načrtov. Kot so pojasnili s celjske občine, so se s tem, ko je športno plezanje postalo olimpijska disciplina, »spremenile tudi zahteve glede višine in naklonov plezalnih sten. Ker je bilo treba objekt prilagoditi novim zahtevam, smo načrt plezalne stene nadgradili. Plezalni center bo novost, ki bo zanimiva tako za Slovenijo kot tudi za okoliške države.«



Pri načrtovanju plezalnega centra so sodelovali z vrhunskimi plezalci, pravijo na občini: »Na hitrostni in visoko težavnostni steni so vgrajena avtomatska samovarovala, na balvanski plezalni steni pa tako imenovani Moon Wall – računalniška povezava z aplikacijo in izborom več tisoč vrst plezalnih smeri.« V plezalnem centru bo lahko hkrati plezalo več kot dvajset ljudi, uporabljali ga bodo otroci, rekreativni plezalci, tekmovalci in reprezentance. Organizirali bodo lahko tudi tekmovanja, za gledalce so postavili tribuno s 366 sedeži.



Občinski milijoni



Tudi če bo plezalna stena povsem zasedena, bodo lahko drugi nemoteno telovadili, saj je telovadnico mogoče s pomično pregrado ločiti na tri dele. Več kot 400 učencev šole je moralo doslej telovaditi na 200 kvadratnih metrih, zdaj jih bodo imeli na voljo skoraj 2500. Na občini pravijo, da bo končna vrednost »približno 3,8 milijona evrov«. Lani na začetku šolskega leta so govorili o 3,2 milijona evrov, v načrtu razvojnih programov je bil znesek 3,5 milijona evrov. Ceno so po besedah župana Bojana Šrota dvignili plezalna stena, sodobna razsvetljava in stekleni hodniki.



Država bo zagotovila skoraj 400.000 evrov, Fundacija za šport pa 72.000 evrov. Večino bo plačala občina, ki ima športno infrastrukturo dobro urejeno, se je pohvalil župan Šrot: »V Celju imamo največ kvadratnih metrov športnih površin na število prebivalcev v Sloveniji.« Prav telovadnica ob I. osnovni šoli, ki jo je zasnoval arhitekt Borut Pregelj, je zdaj največji tovrstni objekt v mestu.