Štirinajst slovenskih znanstvenikov na ogled

Ljubljana – V Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri bodo jutri ob 18. uri odprli razstavo Znanje brez meja, na kateri bo predstavljenih štirinajst uspešnih znanstvenikov in inovatorjev s področij znanosti in tehnike, ki so iz različnih vzrokov odšli v svet ali pa jih je pot zanesla k nam. Razstava bo na ogled do 3. decembra.

Obiskovalci bodo lahko spoznali avtorja prvih tiskanih knjig v slovenskem jeziku Primoža Trubarja, razsvetljenca Sigmunda (Žiga) Zoisa, naravovarstvenico Angelo Piskernik in velikega pustolovca Antona Codellija. Več bo mogoče izvedeti o očetu smučarskih poletov Stanku Bloudku, fiziku z umetniško dušo Jožefu Stefanu, soustanovitelju Instituta Jožef Stefan Antonu Peterlinu, elektrotehniku Alešu Strojniku, Nobelovem nagrajencu Frideriku Preglu, prvem vesoljskem arhitektu Hermanu Potočniku Noordungu in soustvarjalcu Silicijeve doline Francetu Rodetu. Med še živečimi znanstveniki so predstavljeni vesoljski popotnik Anton Mavretič, astronavtka Sunita L. Williams in iskalka planetov Marija Strojnik, ki bo na prvem vodenem ogledu v nedeljo obiskovalce popeljala po razstavi.

Razstavo spremljajo izbrani predmeti, bogato fotografsko in video gradivo, aktivnosti za najmlajše in spremljevalni program za odrasle. Obiskovalci se lahko s plačilom muzejske vstopnice udeležijo vodenih ogledov, ki bodo še 18. marca ob 10.30, 15. aprila ob 10.30, na mednarodni dan muzejev 18. maja ob 10. uri ter na poletno muzejsko noč 16. junija ob 18.30. Program, ki ga lahko obiskovalci spremljajo na Facebook strani, pa bodo še dopolnjevali.

V okviru razstave bo izšla e-knjiga ki jo bodo dopolnjevali z novimi znanstveniki. Predvidoma junija bo izšla tudi tiskana različica z znanstveniki, ki so del razstave. V tehniškem muzeju v Bistri si želijo, da bi razstava postala del stalne zbirke muzeja.