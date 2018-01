Štirje udarci narave v letu dni

V Savinjski regiji so decembra veter in vode povzročili 27 milijonov evrov škode.

Poročila v Logarski dolini niso predstavili po naključju, saj je bila Občina Solčava med najbolj prizadetimi in županja Martina Prelesnik je ponovno opozorila, s kakšnimi težavami se ob izrednih dogodkih srečujejo v najredkeje poseljeni občini v državi.

Na upravi so sešteli, da je veter decembra v regiji poškodoval strehe na 468 stavbah, podrl za 263.000 kubičnih metrov dreves, kar je količina enoletnega poseka, poškodoval 55 kilometrov električnih vodov in 812 stebrov napeljave, 323 kilometrov državnih cest, 27,7 kilometra gozdnih cest, komunikacijsko omrežje, uničil tovornjak in dve osebni vozili, brez elektrike je bilo 10.700 odjemalcev. Sprožilo se je tudi 17 zemeljskih plazov, usadov in podorov.

Najhuje je bilo prav v Zgornji Savinjski dolini in v občinah Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče in Solčava. Zaradi taljenja snega, močnih padavin, viharnega vetra in podrtega drevja so bile ceste neprevozne, drevje v strugah pa je onemogočalo normalen pretok visokih voda. Savinja med Solčavo in Nazarjami je dosegla pretok s povratno dobo 5 let.

Vodja in namestnik vodje izpostava URSZR Celje sta med ujmo prevzela vodenje in usmerjanje zaščite, reševanja in pomoči ob nesreči, ker poveljnik in namestnik poveljnika Civilne zaščite (CZ) še nista imenovana, Štab CZ za Zahodnoštajersko pa sta vodila regijski gasilski poveljnik in Agencija RS za okolje. Župani, poveljniki občinskih CZ ter občinske službe so delovali na občinski ravni, v pomoč pa se je vključilo 618 gasilcev iz 51 gasilskih enot.

»Intervencijski stroški, ki so jih posredovale javne reševalne službe, občine in podjetja, znašajo v Zahodnoštajerski regiji skupaj 1,1 milijona evrov,« je poročal Malenšek.

Ocenjevanje škode v 25 občinah je regijska komisija zaključila v petek. Neposredna škoda zaradi vetra in poplav v Savinjski regiji znaša 15,8 milijona evrov. K temu je treba prišteti 9,2 milijona evrov škode v lesu in na gozdih cestah po izračunih Zavoda za gozdove, 0,25 milijona evrov škode na državnih cestah ter 1,8 milijona evrov škode na elektro omrežju. S tem se decembrska škoda vzpenja do 27 milijonov evrov.