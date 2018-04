Stopetdeset Hrastničanov odrezanih od sveta

Zasavje – V Zasavju že ves dan odpravljajo posledice sinočnje hude ure, ki se je okrog osmih zvečer najbolj znesla nad Hrastnikom. Župan Miran Jerič tokratno ujmo in neznanske količine vode primerja s tistimi, ki so pustošile po hrastniški občini avgusta 2016. Takrat so škodo ocenjevali na okrog pet milijonov evrov, tokratne še niso ocenili. Najprej morajo zagotoviti prevoznost in dostopnost do 150 ljudi v Spodnjih Krnicah in Podkraju, ki so ostali odrezani. Med dvema plazovoma na cesti

Hrastnik-Radeče je obtičal voznik z osebnim vozilom, ki so ga rešili radeški gasilci.

»V Podkraju, na desnem bregu Save v smeri Radeč, je cesta zaprta za ves promet, sprožilo se je deset večjih oziroma manjših plazov,« našteva Jerič, »zalilo je poslovne in industrijske prostore Steklarne, gostinski lokal, poplavilo stanovanjske hiše oziroma kletne prostore v steklarski koloniji.« Za prevoz otrok s prizadetih območij so poskrbeli.

Delavci odstranjujejo naplavine, težava je, ker do vseh območij ne morejo z velikimi gradbenimi stroji, razlito vodo poskušajo usmeriti nazaj v struge. Jerič računa, da bodo jutri že zagotovili prevoznost v Podkraj in Spodnje Krnice, kamor se sice z osebnim avtom pride, a na veliko lastno odgovornost, saj je odneslo velik del ceste, ki vodi do železniške postaje v Zidanem Mostu. V 2016 je neurje prizadelo Jepihovec oziroma območje Kopitnika v smeri Rimskih Toplic, zdaj se je zneslo na drugo stran hribovja vse do Save.

Foto: arhiv občine Hrastnik

Naj spomnimo, da je najbolj silovito neurje avgusta 2016 prizadelo del občin Hrastnik in Laško, in sicer v dolini hudournika Jepihovec, kjer so se sprožili zemeljski plazovi in naplavine povsem uničile zajetja in črpališča pitne vode tako za občino Hrastnik kot tudi za občino Laško. Zaradi nujnosti zagotavljanja oskrbe s pitno vodo in usposobitvi vodnih zajetij in črpališča je bilo treba čimprej izvesti sanacijo tega območja, pri čemer je bilo treba koordinirano izvajanje nalog javne vodnogospodarske službe za sanacijo struge hudournika Jepihovec in preprečitev ponovnega zasutja črpališč, kot tudi izvesti sanacijo zemeljskih plazov, ki so se sprožili v dolini, zagotovitev prevoznosti lokalne cestne infrastrukture in ponovna usposobitev vodnih zajetih in črpališča pitne vode. Za leto 2017 je bilo izvedbi ukrepov namenjenih 3,7 milijona evrov sredstev državnega proračuna

Tudi v Zagorju so bile v sinočnjem neurju poplavljene in neprevozne številne lokalne ceste in regionalka proti Izlakam. Iz Trbovelj je bilo do Zagorja nekaj časa nemogoče priti, saj je bila zaprta tako cesta čez Slačnik kot v smeri magistralke; pri Lafargeu je glavno cesto poplavila voda in zasula jo je toča.

Gasilci so že včeraj opravili številne intervencije, prav tako so na terenu delavci zagorske Komunale. Foto: arhiv občine Hrastnik

Voda je zalila trgovino Mercator v središču Zagorja, gostinski lokal Fejst Pub, prostore študentskega kluba Šklab, stanovanjski blok na Cesti zmage in še nekaj stanovanjskih ter gospodarskih poslopij.

Gasilci so že včeraj opravili številne intervencije, prav tako so na terenu delavci zagorske Komunale. Velika večina cest v zagorski občini je danes normalno prevoznih, pravijo na občini Zagorje, in zagotavljajo, da bodo do večera zagotovili popolno prevoznost vseh cest - trenutno še ni v celoti prevozna cesta nasproti Proletarca.

Trenutne ocene škode še ni. Ovrednotena bo v naslednjih dneh, ko bo pripravljena tudi ocena sanacije.