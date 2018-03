Štorklje zebe, a jim ne bo hudega

Murska Sobota – V Pomurje se štorklje vedno vračajo okrog Jožefovega, torej okrog 19. marca, in tudi letos so prve priletele okrog tega dne. In čeprav iz Bolgarije poročajo, da so štorklje tam naletele na mraz in sneg in da jih domačini zato ogrevajo v svojih domovih ali na senikih in jim prinašajo hrano, našim štorkljam ne bo hudega, pravi predsednik pomurske sekcije Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Gregor Domanjko.

»Res je te dni bolj mraz kot običajno ob tem času, ampak vse dokler ne dežuje in zmrzuje, štorkljam ne bo hudega. Nevarno bi bilo, če bi se jim perje zmočilo, ponoči pa bi zmrzovalo, saj bi se takrat podhladile. V suhem vremenu, kot je te dni, pa prenesejo tudi teh nekaj stopinj pod ničjo ponoči in zjutraj. Malo slabše je glede hrane, saj se dvoživke v tako hladnem vremenu ne gibljejo na prostem, a ker ni snega, si bodo do otoplitve štorklje našle kaj drugega.«