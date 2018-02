Štrukelj: Stavkamo, ker nas plačujejo manj kot druge

Na področju vzgoje in izobraževanja je danes po navedbah sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) v več kot tisoč zavodih stavkalo med 35.000 in 40.000 zaposlenih. V šolah ni bilo pouka, otrokom so zagotovlili le varstvo, tudi v vrtcih, kjer so ponekod organizirali dežurne enote, je bil program okrnjen. Prekinitev dela bo sicer trajala do 22. ure.

Na Kongresnem trgu v Ljubljani se je v okviru stavke na shodu zbralo več kot 20.000 ljudi. »Stavkamo, ker nas država plačuje manj kot druge. Ne želimo si nobenih privilegijev, ampak dajte nam takšno plačilo, kot ga moramo imeti po zakonu. Ponovno javno sprašujem premiera Mira Cerarja in ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, zakaj smo plačani manj kot enako izobraženi zaposleni v državni upravi? Do danes še nisem prejel odgovora,« je na shodu dejal glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj.

Po njegovih besedah branijo pravico vseh do kakovostnega in brezplačnega izobraževanja, ki ga brez dela vzgojiteljev in učiteljev ni. Borijo se proti razvrednotenju vzgoje in izobraževanja v državi, pri čemer pričakujejo, da jih bodo podprli tudi starši. Tem se je sicer danes zahvalil, saj so danes v šole pripeljali le približno 4000 otrok in jih prosil za nadaljnje potrpljenje ob izvajanju njihovih stavkovnih aktivnosti.

Čez mesec nova prekinitev dela

»Ali se vladi sanja, kako zahtevno je naše delo? 18 let izobraževanja, diploma, magisterij in še strokovni izpit. Potem pa prva plača 920 evrov neto. Ne pristajamo na to, da je naše delo manj vredno, samo zato ker nas je veliko in se da na nas zato veliko privarčevati,« je bil razočaran.

»Če vlada v treh tednih ne bo pripravljena odpraviti razlik pri plačilu, ovrednotiti razredniškega dela in se dogovoriti o regresu, bo 14. marca ponovno splošna stavka vzgoje in izobraževanja! Od takrat se bo samo še stopnjevala. Borili se bomo, argumenti so na naši strani. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar nam očita, da s stavko izsiljujemo pred volitvami. To je dvojni strel v koleno, saj je stavka naša ustavna pravica,« je bil odločen Štrukelj.





Video: Sandra Hanžič

Čeprav so izobraževalke in izobraževalci enako izobraženi kot drugi deli javnega sektorja, za svoje delo prejemajo kar 500 evrov manj, je nanizal Štrukelj. Poleg tega v enotnem plačnem sistemu javnega sektorja plača v vzgoji in izobraževanju raste od trikrat do štirikrat počasneje kot v drugih dejavnostih.



V Ljubljano prispelo 280 avtobusov



Predsednica glavnega odbora Sviza Jelka Velički je uvodoma dejala, da danes stavka več kot 40.000 zaposlenih, v Ljubljano pa je prispelo več kot 280 avtobusov.



»Glede na neuspešna pogajanja z vlado smo se danes odločili o nadaljnjih aktivnostih sindikata. Ne bomo popustili! Vredni smo, da je naše zahtevno, odgovorno in pomembno delo tudi primerno plačano. Zahtevamo zvišanje plač izobraževalcev od vrtca do univerze, ovrednotenje razredniškega dela in regres v višini 1200 evrov bruto za tiste z minimalno plačo,« je napovedala. Predsednica se je prav tako, kot kasneje tudi Štrukelj, vprašala, ali ima vlada takšen odnos do njih zato, ker v vzgoji in izobraževanju prevladujejo ženske.



Po njenih navedbah stavkajoče danes podpirajo tudi sindikalisti Jakob Počivavšek, Lidija Jerkič, Dušan Semolič, Jelka Mlakar, Radivoj Uroševič, Bojan Hribar, Vladimir Tkalec, Zvonko Vukadinovič in Tomaž Virnik.



Blower: Argumenti so na vaši strani



Zbrane je nagovorila tudi predsednica evropske sindikalne konfederacije (ETUCE) Christine Blower: »Izobrazba je človekova in državljanska pravica. Kot mi je povedal kolega Branimir Štrukelj, imate pri vas enega najboljših sistemov. Vendar je njegovo financiranje - v primerjavi z EU - nizko.«

»Današnji shod je rezultat vladne ignorance. Vlada bi morala vedeti, da so tretjerazredna plačila slovenskim učiteljem velik problem. Vsaka vlada bi pet mescev pred volitvami prisluhnila glasu učiteljev. Zaslužite si pravično plaćilo, argumenti so na vaši strani,« je podporo učiteljem izrazila sindikalistka.





Video: Jože Suhadolnik/Delo



Brezavšček: Smo družbeno odgovorni



Jože Brezavšček, predsednik sindikalne konference srednjih, višjih šol in dijaških domov, je dejal: »Samo dve srednji šoli danes ne stavkata. Naši srednješolci dosegajo odlične rezultate, ki jih dokazujejo tudi rezultati mednarodnih raziskav. V dijaških domovih skrbimo za mladostnike, migrante, za tiste z odločbo, sodelujemo z gospodarstvom. Smo družbeno odgovorni, a se na plači to ne pozna.«



Učitelj matematike na Gimnaziji Celje-Center Rok Lipnik je opisal položaj mladih učiteljev: »Kako se s situacijo spopadamo mladi učitelji? Težko govorim v množini, saj nas je malo, sem in tja kdo dobi zaposlitev, ker nadomešča porodniško odsotne. Za poklic se zaradi sramotnih plačil odloča zelo malo mladih.« Dodal je še, da so izobraževalke in izobraževalci v zadnjih letih »postali nočna mora vsake vlade vseh ministrov.







Dogajanje na Kongresnem trgu pred protestom šolnikov. Video: STA

Preberite še:







Levica pozvala k solidarnosti s stavkajočimi



V Levici so ob stavkovnem valu v javnem sektorju člane in simpatizerje stranke ter vse, ki jim je mar za pravice učiteljev, medicinskih sester in mnogih drugih delavcev in delavk, pozvali, da z množično udeležbo izkažejo solidarnost s tistimi, ki predstavljajo hrbtenico socialne države, so sporočili iz poslanske skupine.



»Njihov prispevek k blaginji družbe je neizmerljiv, zato je najmanj, kar lahko storimo, da se zavzamemo za pravično plačilo za njihovo delo,« so zapisali.

Konceptualne razlike v izobraževanju

Na Svizovo stavko so se odzvali tudi v Visokošolskem sindikatu Slovenije (VSS), v katerem sporočajo, da navkljub nekaterim informacijam, univerze danes niso stavkale.

»Žal obstajajo bistvene konceptualne in vsebinske razlike med stavko, ki jo je visokošolski sindikat skupaj s 15 drugimi sindikati organiziral 24. januarja, in med današnjo stavko,« pojasnjuje njegov predsednik Marko Marinčič. Med drugim navaja, da so Sviz v glavnem zavzema za višje plače nižjih ravni izobraževanja, na visokošolske učitelje pa pozablja, poleg tega izključuje še plačno skupino J. Marinčič jih zato poziva, naj se vrne za skupno pogajalsko mizo z vsemi sindikati javnega sektorja.