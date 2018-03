Štrukelj: Sviz bo verjetno zamrznil stavko

Š. J., STA

Ljubljana – Ker odstop predsednika vlade Mira Cerarja vladi preprečuje sklepanje dogovorov s sindikati, bodo v šolskem sindikatu Sviz verjetno zamrznili stavko. Po besedah glavnega tajnika Sviza Branimirja Štruklja je namreč nadaljevanje stavke brez partnerja, s katerim bi se pogajali, nesmiselno.

Kot je Štrukelj pojasnil za STA, bodo čim prej sklicali glavni stavkovni odbor sindikata in premislili novo situacijo, ki je nastala s sinočnjim odstopom premiera Cerarja. Ta situacija namreč po njegovih besedah preprečuje sklepanje dogovorov, saj vlada za to nima več pooblastil.



Ker pa vprašanja, ki so šolnike pripeljala do stavke, ostajajo odprta, jih bo morala reševati vlada s polnimi pooblastili. Kot kaže, bo to takoj po volitvah, je dodal.



Pomembno vlogo pri odločitvi za Cerarjev odstop sta imeli tudi stavka šolnikov in vrsta drugih zahtev sindikatov javnega sektorja. Foto: Matej Družnik/Delo

Vodja koordinacije stavkovnih odborov skupine sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek meni, da je kljub Cerarjevemu odstopu še mogoče zaključiti pogajanja o stavkovnih zahtevah. Sklepanje stavkovnih sporazumov je po njegovem mnenju nekaj, kar bi lahko spadalo med tekoče posle vlade, je dejal.

»Kaj odstop predsednika vlade Mira Cerarja pomeni za nadaljevanje pogajanj s sindikati javnega sektorja, v tem trenutku po mojem še ni povsem znano. Čeprav je predsednik vlade rekel, da je to zadeva, ki bo verjetno morala počakati na naslednjo vlado, sam razloga za to ne vidim,« je dejal Počivavšek.

Poudaril je, da je vlada sprejela določene zaveze in tudi ta pogajanja pripeljala že zelo daleč. »Bili smo zelo blizu dogovoru. Mi se bomo v vsakem primeru v ponedeljek, ko je bilo dogovorjeno nadaljevanje pogajanj, sestali s koordinacijo in se dogovorili, kako naprej. V tem trenutku so po mojem mnenju odprte vse opcije. Odločitev bomo predvidoma sprejeli v ponedeljek,« je še dodal. Glede vprašanja, kaj spada v tekoče posle vlade, je Počivavšek pojasnil, da je bilo v preteklosti vedno vprašanje za razprave, kaj so to tekoči posli.

Na zadnjih pogajanjih med vladno pogajalsko skupino in koordinacijo stavkovnih odborov skupine sindikatov javnega sektorja, ki so bila v ponedeljek, se jim je uspelo tako rekoč uskladiti glede novega vrednotenja delovnih mest. Počivavšek je takrat poudaril, da so rešitve uravnotežene, pri čemer je znova opozoril, da se ne sme »preferirati posameznih poklicnih skupin«.