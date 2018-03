Štrukelj za zamrznitev stavke, sindikati neenotni

Š. J., STA, Šp. B.

Ljubljana – Ker odstop predsednika vlade Mira Cerarja vladi preprečuje sklepanje dogovorov s sindikati, bodo v šolskem sindikatu Sviz verjetno zamrznili stavko. Po besedah glavnega tajnika Sviza Branimirja Štruklja je namreč nadaljevanje stavke brez partnerja, s katerim bi se pogajali, nesmiselno.

Kot je Štrukelj pojasnil za STA, bodo čim prej sklicali glavni stavkovni odbor sindikata in premislili novo situacijo, ki je nastala s sinočnjim odstopom premiera Cerarja. Ta situacija namreč po njegovih besedah preprečuje sklepanje dogovorov, saj vlada za to nima več pooblastil. Ker pa vprašanja, ki so šolnike pripeljala do stavke, ostajajo nerešena, jih bo morala reševati vlada s polnimi pooblastili. Kot kaže, bo to takoj po volitvah, je dodal.

Mnenja, da je stavkovne aktivnosti treba nadaljevati in pogajanja pripeljati do konca, pa je namestnica vodje koordinacije stavkovnih odborov Ana Jakopič, ki je na svojem facebooku o odstopu Cerarja zapisala, da je vlada dolžna rešiti, kar je »zakuhala«.

Počivavšek pričakuje nadaljevanje pogajanj

Vodja koordinacije stavkovnih odborov skupine sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek meni, da je kljub Cerarjevemu odstopu še mogoče skleniti pogajanja o stavkovnih zahtevah. Sklepanje stavkovnih sporazumov je po njegovem mnenju nekaj, kar bi lahko spadalo med tekoče posle vlade, je dejal.

»Kaj odstop predsednika vlade Mira Cerarja pomeni za nadaljevanje pogajanj s sindikati javnega sektorja, v tem trenutku po mojem še ni povsem znano. Čeprav je predsednik vlade rekel, da je to zadeva, ki bo verjetno morala počakati na naslednjo vlado, sam razloga za to ne vidim,« je dejal Počivavšek.

Poudaril je, da je vlada sprejela določene zaveze in tudi ta pogajanja pripeljala že zelo daleč. »Bili smo zelo blizu dogovoru. Mi se bomo v vsakem primeru v ponedeljek, ko je bilo dogovorjeno nadaljevanje pogajanj, sestali s koordinacijo in se dogovorili, kako naprej. V tem trenutku so po mojem mnenju odprte vse opcije. Odločitev bomo sprejeli predvidoma v ponedeljek,« je še dodal. Glede vprašanja, kaj spada v tekoče posle vlade, je Počivavšek pojasnil, da je bilo v preteklosti vedno vprašanje za razprave, kaj so to tekoči posli.



Pomembno vlogo pri odločitvi za Cerarjev odstop sta imeli tudi stavka šolnikov in vrsta drugih zahtev sindikatov javnega sektorja. Foto: Matej Družnik/Delo

Na zadnjih pogajanjih med vladno pogajalsko skupino in koordinacijo stavkovnih odborov skupine sindikatov javnega sektorja, ki so bila v ponedeljek, se jim je uspelo tako rekoč uskladiti glede novega vrednotenja delovnih mest. Počivavšek je takrat poudaril, da so rešitve uravnotežene, pri čemer je znova opozoril, da se ne sme »preferirati posameznih poklicnih skupin«.

O negotovi usodi tudi zdravstveni sindikati

Predsednik sindikata zdravstva in socialnega varstva Zvonko Vukadinovič pravi, da so se v ponedeljek z vladno pogajalsko skupino tako rekoč že uskladili in pri tem bodo kljub odstopu predsednika vlade Mira Cerarja vztrajali. Predsednica sindikata delavcev v zdravstveni negi Jelka Mlakar pa se boji, da bo zdaj »vse padlo v vodo«. Stališča, kako ravnati po Cerarjevem odstopu, bodo uskladili še z drugimi sindikati. Kot sta napovedala, se bo v petek na izredni seji dobilo predsedstvo Konfederacije sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Branimir Štrukelj.

Vukadinovič pa je dejal, da se bodo sestali tudi s skupino sindikatov, ki jo vodi Jakob Počivavšek. Sindikat zdravstva in socialnega varstva in sindikat delavcev v zdravstveni negi sta se namreč v ponedeljek s to skupno poenotila ob predlogu, ki so ga po navedbah tako Mlakarjeve kot Vukadinoviča z vladno stranjo tako rekoč uskladili in bili blizu parafiranja, zanj pa bi lahko zagotovili tudi kvorum.

Zato je Mlakarjeva, kot je dejala za STA, žalostna. Če bo vlada opravljala zgolj tekoče posle, se boji, da ne bo več sogovornika za sindikalna pogajanja. Po njeni presoji jim tako ne bo preostalo drugega, kot da zamrznejo stavko do imenovanja nove vlade in nato začnejo znova. »Če pa pogledam z vidika vlade, so prihranili 266 milijonov evrov in še kaj drugega, tako da je zanje verjetno to najugodnejša varianta ta trenutek,« je še ugotavljala.

Vukadinovič je po drugi strani prepričan, da jim ne preostane drugega, kot da vztrajajo. Pridobili bodo še stališče pravnikov, a po njegovih besedah vlada po odstopu premiera ne more reči, da nenadoma ni več za nič pristojna. »Pristojni so za to, da država deluje,« je prepričan Vukadinovič, ki meni, da se bodo sindikati uskladili in vlado prisilili, »da naredi svoje, če noče, da se država ustavi«. Kot je dejal za STA, so zaupali vladni pogajalki in ne morejo dopustiti, da bi jih izigrali. Prepričani so namreč bili, da bodo po današnji seji vlade v ponedeljek lahko uskladili sporazum in pri tem bodo vztrajali, je še dejal.