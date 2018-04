Strupi še kar čakajo na tovorni postaji

Celje - Od opozoril občanov, da izkopana zemlja smrdi, je minilo 13 mesecev. Kmalu zatem je stroka potrdila, da gre na gradbišču nadgradnje tovorne železniške postaje za nevarne, s težkimi kovinami in katranom onesnažene zemeljske izkope. Velenjski Erico je naredil načrt njihove sanacije že lani julija, proti koncu leta je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca del, na sedežu sektorja za železnice pri Direkciji RS za infrastrukturo pa so ponudbe za sanacijo odprli 24. januarja letos. Po skoraj treh mesecih izvajalca del še niso izbrali, a to naj bi se zgodilo v najkrajšem času. če le ne bo pritožb, saj bo to sanacijo deponiranih in s ponjaami zaščitenih izkopov spet odmaknilo v prihodnost.