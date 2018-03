Zaradi močne burje priprto koprsko pristanišče

Poleg nevšečnosti v prometu močan veter odkril streho in podrl drevo, morski promet do koprskega pristanišča pa so omejili.

A. S. H., STA

Ljubljana – Zaradi močne burje, kot je včeraj opozarjala Agencija RS za okolje, je ponekod na Primorskem oviran promet, močan veter je poškodoval ostrešje stanovanjske hiše, v jutranjih urah pa je na ograjo in streho vrtca v Pobegih padlo drevo. Med drugim so zaradi burje do nadaljnjega priprli koprsko pristanišče.



Najmočnejši sunki burje bodo danes in jutri na izpostavljenih mestih presegali hitrost sto kilometrov na uro, so opozorili na Agenciji RS za okolje. V zadnji uri je bila najvišja izmerjena hitrost vetra 102 kilometra na uro, in sicer na merilnem mestu Žapuže.

Na regionalni cesti Podnanos–Manče–Vipava je zaradi burje prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do teže osem ton. Na hitri cesti Razdrto–Nova Gorica med Selom in cestninsko postajo Nanos ter na regionalni cesti Vipava–Ajdovščina zaradi burje prepovedan promet za kamp prikolice, vozila s ponjavami in hladilnike. Omejili so tudi morski promet do koprskega pristanišča.



Sončno, a vetrovno bo

Danes bo deloma jasno z zmerno oblačnostjo, predvsem v jugovzhodni Sloveniji pretežno oblačno. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od nič do pet, na Primorskem do osem stopinj Celzija.

V četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem večinoma zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus sedem do dve, v zatišnih legah s snežno odejo okoli –10, najvišje dnevne od tri do sedem, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

V petek se bo od severa deloma pooblačilo. V soboto bo na Primorskem pretežno jasno, drugod delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Večinoma suho bo.