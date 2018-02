Svetniki pritiskali na nadzornika

Slovenj Gradec – Nadzorni odbor (NO) občine je opravil izredni nadzor poslov in projektov, v katere je bil vpleten zdaj že nekdanji županov svetovalec Boštjan Temniker. Po izbruhu afere s prodajo občinskega parkirišča ga je zahteval mestni svet, ki pa je razpravo o poročilu preložil, ker da ni pripravljeno po pravilniku.



Gorazd Ulbl, predsednik nadzornega odbora, takšne očitke zavrača. »Naše končno poročilo ima vse obvezne sestavine, tudi odzivno poročilo nadziranca.« Ulbl pravi, da je bil v zadnjih dneh pod velikim pritiskom, saj je dobival številne telefonske klice in SMS-sporočila občinskih svetnikov. »Nadzorni odbor je najvišji organ občine, ki je pri svojem delu neodvisen, zato ne bom dopustil, da se njegovo delo zlorablja v politične namene,« pravi. Nadzorni odbor se bo sešel znova in po Ulblovih napovedih morda v nekaterih točkah še dopisal, zakaj se z odzivnim poročilom občinskih funkcionarjev ne strinja, ključnih ugotovitev nadzora pa ne namerava spreminjati.



Temniker na sestankih, kjer ne bi smel biti



Med posli in projekti, ki so bili pod drobnogledom občinskih nadzornikov, je najbolj problematična prodaja občinskega parkirišča, ki je Temnikerja stala položaja svetovalca, ne pa tudi službe, saj ga iz krivdnih razlogov niso mogli odsloviti, o sporazumni odpovedi pa si je premislil. Neuradno je NO ugotovil, da je bil postopek prodaje, v kateri se je kot kupec pojavil Temniker oziroma njegovo podjetje Psilos, z vidika razpolaganja z občinskim premoženjem z manjšimi kršitvami izpeljan po zakonu. A vendar: Boštjan Temniker je bil kot uslužbenec navzoč na sestankih v zvezi s prodajo, na katere ni bil povabljen, niti tam ni imel kaj iskati in o katerih ne obstajajo zapisniki. Njegov zasebni interes je po mnenju nadzornega odbora vplival na nepristransko opravljanje njegovih nalog. Temniker je za to vedel, a je molčal, čeprav bi o tem moral obvestiti župana Andreja Časa. Ta zaradi poročila nadzornega odbora ni zaskrbljen. Trdi, da za občino ni obremenjujoče.



Objekt krepko preplačali



A svetnikom bo moral na prihodnji seji kljub vsemu razložiti, zakaj občinska uprava pri manjših investicijah ne imenuje vodij projektov in kako je mogoče, da se Boštjan Temniker najprej pojavi kot pripravljavec idejne zasnove, kasneje pa izvajalcem del daje navodila za izvedbo projekta. To se je zgodilo v primeru gradnje lesenega objekta ob športnem igrišču na Legnu, naložbe, ki je občino stala dobrih 60 tisočakov, nadzorni odbor pa je ugotovil, da je tržna vrednost objekta skoraj za polovico manjša. Za Temnikerjeve sporne posle je javnost izvedela po pritožbi občana Omarja Al Hiasata, ki se je prav tako potegoval za nakup parkirišč. Nadzorni odbor je ugotovil, da so se občinski uslužbenci hitro in učinkovito odzivali na postopke, povezane s Temnikarjevim podjetjem, ko je šlo za Al Hiasata, pa so zavlačevali in celo kršili zakonodajo.