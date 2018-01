Sveži občinski denar za Stari vrh

Škofja Loka – Škofjeloški občinski svet je potrdil predlagano dokapitalizacijo smučarskega centra Stari vrh. Tako bosta občini Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane vsaka z 200.000 evri dokapitalizirali družbo, katere edini lastnici sta postali lani. Denar bo STC Stari vrh namenil za poplačilo terjatev.



Družbi STC Stari vrh in Heta Asset Resolution sta se že oktobra lani dogovorili glede poplačila 3,2 milijona evrov vredne terjatve, ki je nastala, ko so pred desetletjem postavili novo šestsedežnico. Denarja za poplačilo terjatve družbi STC Stari vrh ni uspelo zagotoviti in kot rešiteljici sta zdaj nastopili občini, ki sta za ohranitev smučišča in dokapitalizacijo dobili soglasno podporo občinskih svetnikov.



Za kolikšen popust pri terjatvi sta se STC Stari vrh in Heta Asset Resolution dogovorila, ni znano, je pa Tomaž Trobiš, direktor STC Stari vrh, lani dejal, da pričakuje znatnega in da naj bi za poplačilo terjatve potrebovali manj kot milijon evrov. Na seji v Škofji Loki je župan Miha Ješe dejal, da bodo z odpisom več kot 70 odstotkov obveznosti podjetja rešene njegove težave. V. d. direktorja STC Stari vrh Tomaž Trobiš je rekel, da ima družba »priložnost, ki je ne gre izpustiti, saj bo dobila precejšen odpust«, in da bi se spet lahko postavila na svoje noge.



Svetniki občine Gorenja vas - Poljane so dokapitalizacijo potrdili že decembra, zdaj pa župan Milan Čadež pravi, da sta občini šli v dokapitalizacijo, da »bi podjetje spet zlezlo na zeleno vejo«. O nadaljnjih korakih ni hotel govoriti in ni razkril, koliko znašajo vse terjatve, ki jih mora smučarski center še poplačati. Napovedal je, da bodo podatke razkrili konec prihodnjega meseca ali na začetku marca. Takrat bo po županovih besedah jasno tudi, ali bo potrebna še kakšna dokapitalizacija. Obe občini sta po podatkih aplikacije Erar septembra in novembra lani podjetju namenili dodaten denar: Škofja Loka skoraj 45.000 evrov, Gorenja vas - Poljane pa dobrih 42.000 evrov. Škofjeloški svetnik Martin Trampuš je izrazil bojazen, da Stari vrh zaradi razmeroma nizke nadmorske višine nima prihodnosti in bi se zato bolj moral osredotočiti na poletno sezono, vendar so svetniki kljub temu dokapitalizacijo soglasno potrdili, kar dokazuje, da ima smučišče veliko podporo v obeh lokalnih skupnostih.