Sviz danes o usodi stavke, o pogajanjih tudi koalicija

A. S. H., STA

Ljubljana – Odločitev o sredini stavki bodo sprejeli po pogajanjih z vladno stranjo. Kakšna bo zadnja vladna ponudba, pa bo očitno odvisno tudi od razpleta na dopoldanskem srečanju koalicije.

Koaliciji bo namreč potek pogajanj s sindikati danes dopoldne predstavila vodja vladne pogajalske skupine, generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič.

S sindikata so pred današnjim nadaljevanjem pogajanj sporočili, da vladna ponudba za zdaj le minimalno zmanjšuje razliko pri vrednotenju dela vzgojiteljev in učiteljev z delovnimi mesti z enako izobrazbo v državni upravi. Pojasnili so, da so v primerjavi z uradniki povprečne plače v vzgoji in izobraževanju za skoraj 500 evrov bruto nižje, vladni predlog pa te razlike znižuje zgolj za nekaj deset evrov. Vlada pa zavrača tudi njihovo zahtevo pri vrednotenju razredniškega dela.

Če jim vladna koalicija in vlada v teh dveh točkah ne bosta prisluhnili, bo, kot so napovedali, sindikalna pogajalska skupina glavnemu stavkovnemu odboru predlagala nadaljevanje in dodatno zaostritev stavke.

Medtem so na vladni strani glede možnosti dogovora nekoliko bolj optimistični. Kozlovičeva je v petek ocenila, da so s Svizom tako blizu, da lahko dosežejo tudi dogovor. Premier Miro Cerar pa je dan zatem dejal, da počasi prehajajo v sklepno fazo pogajanj s sindikati javnega sektorja ter da verjame in upa, da se bodo dogovorili v dobro vseh. Kot je dejal, se trudijo približati sindikatom, a do tiste mere, ko je to še javnofinančno vzdržno.

Nadaljevanje pogajanj sicer pričakujejo tudi v preostalih treh skupinah sindikatov, s katerimi potekajo ločena pogajanja. Z njihovimi predstavniki – z izjemo policijskih sindikatov – se je v petek srečal tudi Cerar.