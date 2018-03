Težave z albanščino v občinah

Velenje - Opozorilo velenjskega župana Bojana Kontiča o nevarnostih zaradi težav pri sporazumevanju z albansko govorečimi otroci in starši, s čimer se srečujejo slovenske občine, je spodbudilo dogovor o obravnavi v Državnem svetu RS.

Kontič pravi, da se razen podpore njegovemu predlogu v tako kratkem času več še ni moglo zgoditi. Zganil pa se je državni svet, kjer je svetnik tudi velenjski župan: »Problematiko bo obravnavala Komisija za državno ureditev državnega sveta skupaj s Komisijo za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Interesno skupino svetnikov lokalnih interesov ter Komisijo za kulturo, znanost, šolstvo in šport. Vabljeno bo tudi ministrstvo za notranje zadeve, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter zaradi stanovanjske problematike še ministrstvo za okolje in prostor.«

Ob koncu februarja je Kontič opozoril na nujnost sistemskih rešitev in zakonodaje za integracijo otrok priseljencev v vrtce in osnovno šolstvo ter v kulturno in socialno okolje. Do zapletov pri sporazumevanju prihaja zlasti z albansko govorečimi državljani s Kosova in Makedonije v vrtcih, šolah, zdravstvu, lokalne skupnosti in kader pa za soočenje s tem niso ustrezno usposobljeni. Zato bi se Slovenija lahko znašla v nevarno zaostreni družbeni, politični in gospodarski situaciji.

Tudi veleposlanik Albanije Pëllumb Qazimi je Kontiča ta teden obvestil, da so se na veleposlaništvu o problematiki jezikovnih ovir v sporazumevanju s tujci v Velenju pogovarjali na veleposlaništvu in Kontičevo zahtevo po celovitih rešitvah na ravni države podpirajo. Podporo sta zagotovila tudi predsednika republike Borut Pahor in državnega zbora Milan Brglez.

Da bi pridobili več podatkov o zapletih, ki bi jih bilo potrebno skupno urediti, je Skupnost občin Slovenije že pozvala župane slovenskih občin, da podatke posredujejo.