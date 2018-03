Cerar: Smo tik pred gradnjo drugega tira

Koper – »Maketa, ki predstavlja največji državni projekt, nam sporoča, da smo tik pred resničnim začetkom gradnje drugega tira. Dokončan je tudi izvlečni tir, ki omogoča dodatnih tisoč vlakov na leto, torej milijon ton tovora več na vlakih namesto na cestah,« je dejal predsednik Miro Cerar ob odprtju posebne multimedijske makete.



Ob dnevu pomorstva je predsednik vlade v Kopru poudaril, da se pred mandatom te vlade 20 let niso mogli dogovoriti o začetku projekta, njegova ekipa pa ga je premaknila iz slepe ulice do točke, ko bi ga lahko začeli graditi. »Če bo evropska komisija dala zeleno luč, in to je obljubljeno, bomo investitorstvo s podjetja 2TDK podelili direkciji za infrastrukturo in že aprila lahko začeli dela.« Kaj pa, če bo odločitev vrhovnega sodišča neugodna za zakon o 2TDK? »Verjamem, da bo odločitev vrhovnega soldišča v prid projektu drugi tir. Seveda bo morala biti odločitev pravno korektna. Če bo zakon zaživel, ne bo nobenih ovir. Za gradnjo je vse pripravljeno, vse stoji, zato bi radi prepričali sodišče,« je dejal premier.



Kaj pa če državni zbor ne bo ratificiral meddržavnega sporazuma z Madžarsko? »Drugi tir ne bo končan v enem letu. Z Madžari ne gradimo partnerstva samo pri tem projektu. Gre za širše strateško sodelovanje, ki sem ga vzpostavil z Madžarsko zato, ker je to naša soseda, s katero nimamo zgodovinskih bremen, ker se po dolgih stoletjih obrača k Sloveniji in želi z nami sodelovati na gospodarskem, transportnem, energetskem in drugih področjih. Slovenija potrebuje čim več dobrih strateških partnerjev. Projekt smo zastavili tako, da ga bo morala nadaljevati vsaka prihodnja vlada,« je odgovoril Miro Cerar v Kopru.



Maketa, ki bo v Kopru na ogled do 25. marca, na multimedijski način predstavlja relief območja, po katerem poteka načrt bodočega drugega in tudi drugega dvojnega tira. Z multivizijsko projekcijo simulacij poteka proge in predstavitvijo njenih tehničnih podrobnosti želi pojasniti, zakaj tak izbor trase in tehnologije. Izdelava makete v velikosti enega kontejnerja so na ministrstvu za infrastrukturo plačali 109.000 evrov, 80 odstotkov sredstev je iz evropskih sredstev instrumenta za povezovanje Evrope in ta so bila dodeljena za projekt izvlečnega tira, ki ga bodo kmalu končali in pomeni prvi kilometer drugega tira.

Odkritje makete drugega tira z nagovorom premierja Mira Cerarja: