TKK krepi samozavest z naložbami

Srpenica – Z odprtjem sodobnega logističnega centra na Srpenici v zgornjem Posočju je podjetje TKK zaokrožilo sedem desetletij delovanja in napovedalo vstop v novo obdobje z novimi naložbami. Pri tem v podjetju pričakujejo tudi spodbudnejše poslovno okolje.



TKK Srpenica s proizvodnjo dodatkov za beton, sanacijskih materialov, poliuretanske montažne pene in tesnilnih mas je v zadnjih dveh letih pognala obsežen cikel naložb. Podjetje je vložilo deset milijonov evrov lastnega denarja, prav 6,5 milijona evrov vredna naložba v logistični center pa je največja v zadnjih letih. »Dosegli smo rob svojih zmogljivosti in brez naložb ne bi šlo več naprej,« je poudaril direktor družbe Uroš Lozar.





V TKK z ne najbolj primerno lokacijo v zgornjem Posočju na dan pripelje do 30 tovornjakov, število pa se bo še povečalo, saj imajo odslej na voljo 7700 kvadratnih metrov veliko skladišče in skoraj 10.000 paletnih mest. Z novim logističnim centrom pa so se sprostili prejšnji skladiščni prostori, v katerih bodo še letos vložili več kot dva milijona evrov v opremo proizvodnje tesnilnih mas, s čimer bodo podvojili ta del proizvodnje.



Rast bi bila še višja



V TKK so lani skupaj s hčerinskimi družbami na Balkanu in v Rusiji ustvarili kar 19-odstotno rast glede na leto 2016 in končali pri 62,5 milijona evrov prihodkov od prodaje. Kljub zavidljivi rasti pa je bil dobiček zaradi občutne rasti cen sestavin za poliuretansko peno desetino manjši, predlani pa je znašal pet milijonov evrov. V prvi četrtini letošnjega leta je bila rast devetodstotna, nadaljevanje strme prodaje zadnjih let pa podjetju omejuje resno pomanjkanje surovin na svetovni ravni, opozarjajo.





Družba z 210 zaposlenimi in še 40 v hčerinskih podjetjih bo v tem zagonu iskala nove kadre, vendar Lozar opozarja: »Kadrovski bazen je tukaj izjemno plitek in tudi zaradi konjunkture je pridobivanje novih delavcev velika težava.« Vnovič je ponovil, da bi lahko država gospodarstvu pomagala z zmanjšanjem obremenitev plač predvsem za strokovne kadre: »Pričakovali bi tudi kakšno spodbudo za preseljevanje ljudi v ta del Slovenije. Da bi tudi občine omogočile nova stanovanja, da bi se mladi vračali po študiju iz Ljubljane.«



Zdaj na vrsti država



Zbrane je nagovoril slovenski predsednik Borut Pahor, ki je priznal, da lahko politika zdaj vendarle prisluhne gospodarstvu: »Mislim, da se je slovensko gospodarstvo v zadnjih letih zelo potrudilo, samo je ozdravelo in je danes na veliko bolj vzdržnih poslovnih temeljih. Zdaj je na vrsti država, ki mora nekoliko bolj posodobiti poslovno okolje.«





Slavnostne prireditve se je včeraj udeležil tudi ustanovitelj in lastnik belgijskega holdinga Soudal, ki je TKK prevzel leta 2013, baron Vic Swerts. Pred 51 leti je začel poslovno pot kot samostojni podjetnik, danes pa skupina v 65 družbah zunaj Belgije z 80 produkti osvaja trge v 130 državah, 3000 zaposlenih pa bo letos glede na načrte ustvarilo 850 milijonov evrov prihodkov. Swerts je povedal, da je TKK doslej upravičil pričakovanja: »TKK posluje zelo dobro. Obvladuje vzhodne trge, medtem ko imamo mi še nekaj izdelkov, ki bi jih lahko dodali v njihov program. Vlagamo več kot v zadnjih 25 letih, to pa nam zagotavlja skupno prihodnost.«