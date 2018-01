Tlenje pod premogovnikom

Velenje - Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) v Premogovniku Velenje (PV) upravi popoldan predal stavkovne zahteve. Odgovor pričakuje do 26. januarja. Med drugim SDRES zahteva izplačila za poln delovni čas, zaostala plačila, vključitev priprav na delo v delovni čas, pa tudi dvig osnovne plače za 15 odstotkov.

Sindikalni zaupnik Asmir Bećarević je povedal, da so zahteve rezultat pomanjkanja socialnega dialoga v rudniku. SDRES, ki zaradi manjšega števila članov ni mogle sklicati zbora delavcev, je k zahtevam zbral 674 podpisov, tudi v hčerinski družbi HTZ, kjer nima reprezentativnosti. Delno se zahteve nanašajo na državo in Hoilding Slovenske elektrarne, saj vodstvo PV na primer ne more izpolniti zahteve, da naj zagotovi socialno varnost zaposlenih tudi pri prehodu v nizkoogljično družbo. Upravičena pa je gotovo zahteva SDRES, da rudarjem v delovni čas štejejo ves čas od prihoda v službo do odhoda v jamo in pravico do dela za poln in ne skrajšan delovni čas. V zvezi s tem je po inšpekcijskih postopkih zdaj PV vložil tožbo na upravno sodišče, Bećarević pa trdi, da ima uprava za tovrstno povečanje stroškov dela že rezervirana sredstva.

Asmir Bećarević, sindikalni zaupnik Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije v Premogovniku Velenje

Že dopoldan pa je večji izmed obeh sindikatov v podjetju, Sindikat pridobivanja energetskih surovin (SPESS), zavrnil pobudo SDRES, da bi se priključil stavkovnim zahtevam. Predsednik Simon Lamot je poudaril, da z upravo od lani potekajo intenzivna pogajanja - o povišanju izhodiščnih plač, nagradah za leto 2017, izplačilu regresa 2017, o efektivnem delovnem času za 836 prikrajšanih delavcev, pa tudi o spremembah podjetniške in branžne kolektivne pogodbe. Le, če pogajanja o tem in še drugem ne bodo uspešna, bo SPESS zaostril delovanje.

Generalni direktor PV Ludvik Golob je zahteve SDRES komentiral z besedami, da bi v času, ko je rudnik izplaval iz rdečih številk, bremeni pa ga še 33 milijonov evrov bilančne izgube, pretirano povišanje plač PV vrnilo v leto 2015 in v insolventnost. »V ponedeljek nadaljujemo socialni dialog s sindikati. Na njih ves čas sodeluje tudi SDRES, zato je takšno komuniciranje povsem odveč,« je dejal.

»Težko govorimo o dramatičnih socialnih razmerah zapsolenih,« pravijo v upravi rudnika. Lani so in bodo še letos pokrili tudi prikrajšanje za premalo izplačane plače v letih 2012 in 2013. V skladu s kolektivno pogodbo kvartalno usklajujejo rast plač. Povprečna bruto plača v PV je bila lani 2378 evrov, v Sloveniji 1.604 evre, v sosednji Termoelektrarni Šoštanj pa 2.165 evrov. »Neto plača v premogovniku je skoraj tako visoka, kot znaša povprečna slovenska bruto plača,« je dejal Golob.