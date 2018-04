Trg bo še letos razburkala nova pošiljka novogradenj

Ljubljana – Ko dogajanje na nepremičninskem trgu preskoči v peto prestavo, je najtežja dilema udeležencev trga, potencialnih prodajalcev ali kupcev, kdaj je pravi trenutek za vstop na trg. Predrag Todić, direktor agencije Ljubljana Nepremičnine, svetuje prodajalcem, naj se podvizajo, kupcem pa, naj raje počakajo, ker se bodo censki trendi kmalu obrnili v njihovo korist.

Trgovanje z nepremičninami je zlasti v Ljubljani in njeni okolici živahno, cene pa močno silijo navzgor, saj dolgo obljubljani projekti novogradenj zamujajo. Kar je novine v zaključni fazi, je več ali manj že razprodana ali vsaj rezervirana, a to je za rastoče apetite povpraševalcev premalo. Predrag Todić pa napoveduje »novo pošiljko novogradenj«, ki bodo zavrle buhtenje cen. Ocenjuje, da bo do konca leta v Ljubljani in okolici prišlo v prodajo okoli 500 novih stanovanjskih nepremičnin, in te bodo postavile nove censke okvire.

Prihaja nova ponudba

Natančnega pregleda novih predvidenih investicij tudi v omenjeni agenciji nimajo, saj se nekateri večji projekti pripravljajo že dolgo, časovnica (če je bila sploh določena) pa se skupaj z okoliščinami spreminja. Poleg teh nastajajo tudi manjši projekti, pri katerih so se investitorji šele postavili v vrsto za gradbeno dovoljenje ali bodo to šele storili. O nekaterih javnost še ni bila obveščena (Todić omenja 100 stanovanj na območju pod Golovcem, pa pod Ljubljanskim gradom, Trnovska vrata z 18 enotami, pa Šumi, Tivoli, Šiška ...).

Upanje, da bodo investitorji vendarle v doglednih rokih začeli oziroma zaključili projekte, dajejo prav trenutne visoke cene. Za novo stanovanje se v Ljubljani trenutno gibljejo med 4000 in 6000 evri za kvadratni meter, če gre za ekskluzivno lokacijo ali vrhunski nadstandard, še več. Dokler je tako, bo naložba pač donosna. Kdor bo do poletja pridobil gradbeno dovoljenje, bo ujel ta vlak, ko bo ljubljanski nepremičninski trg preplavila nova ponudba, pa se bodo cene znižale. In ne samo novih, tudi rast cen rabljenih stanovanj, ki po Todićevih izkušnjah zdaj dokaj hitro dosežejo 2500 evrov za kvadratni meter, se bo umirila.

Zaželjene so vrstne hiše

Trenutno se v Ljubljani največ povprašuje po manjših stanovanjih (40 do 60 kvadratnih metrov) v središču mesta, ki kupcu služijo kot naložba. Nakupi v bližnji okolici pa so v večji meri namenjeni za lastne bivanjske potrebe. Posebej so zaželjene vrstne hiše, ne prevelike (140 do 180 kvadratnih metrov stanovanjske površine). Želje kupcev se spreminjajo, dojeli so, da so manjše nepremičnine na obvladljivih parcelah bolj praktične za uporabo in cenejše za vzdrževanje.

Medtem, ko je bilo za ceno včasih skorajda nujno barantati in so bili pogodbeni zneski v povprečju vsaj 15 odstotkov nižji od oglaševane cene, je zdaj pogosto obratno. Začelo se je s prodajo stanovanj v Situli, zdaj pa je vse več primerov, ko se za eno nepremičnino poteguje več kupcev, zato prodajalec zvišuje ceno po principu dražbe. Pogoj je, da je izhodiščna cena postavljena realno (raje malo niže kot previsoko), da pritegne več interesentov.

Zanimanje tudi za najem

Ker se, kot rečeno, vse več stanovanjskih nepremičnin kupuje za naložbo, se logično povečuje tudi oddaja nepremičnin. V povprečju smo Slovenci sicer še vedno raje lastniki nepremičnine kot najemniki, ker v tem čutimo materialno varnost. Kljub temu pa raste tudi povpraševanje po najemu, ki vsaj na kratek pomeni manjšo obveznost, posebej se zanj odločajo tisti, ki se pogosteje selijo, ali ki še čakajo na pravo priložnost za nakup ali varčujejo zanjo. Oddajo v najem bi država spodbudila, če bi znižala davek, hkrati pa bi morala s prenovo najemnih razmerij zaščititi lastnike nepremičnin.

V Ljubljani se je povečalo tudi povpraševanje in ponudba za turistične namene, posebej oddaja prek spletne platforme Airbnb. Problem pri tem je, da je takšno oddajanje zelo kratkoročno, le po par dni, kar je za lastnika stanovanja neugodno.