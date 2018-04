Trgovci z veganskimi izdelki snubijo vsejedce

Veganstvo je najhitreje rastoče življenjskostilno gibanje. V Sloveniji je po zadnjih podatkih iz leta 2009 manj kot odstotek veganov, a 1400 oseb, ki so januarja sodelovale v enomesečnem veganskem izzivu Slovenskega veganskega društva, je poudarilo, da se vse več ljudi ukvarja z dobrobitjo rejnih živali, lastnim zdravjem in zdravjem planeta.



Veganstvo je najhitreje rastoče­ življenjskostilno gibanje. V Sloveniji je po zadnjih podatkih iz leta 2009 manj kot odstotek veganov, a 1400 oseb, ki so januarja sodelovale v enomesečnem veganskem izzivu Slovenskega veganskega društva, je poudarilo, da se vse več ljudi ukvarja z dobrobitjo rejnih živali, lastnim zdravjem in zdravjem planeta.



Val so izkoristile tudi trgovske verige pri nas, ki pa z vegansko ponudbo ne naslavljajo le veganov in vegetarijancev, temveč tudi vsejedce, ki se občasno odločijo za »brezmesni ponedeljek«. Najbolj neposreden je Spar z linijama Veganz in deloma Veggie. Z njima nagovarja »vse kupce, ki so vegani, vegetarijanci ali pa po tej hrani posegajo zaradi trendov«. Številni izdelki nosijo rumeno oznako V, ki je certifikat Evropske vegetarijanske unije (EVU). V veganski liniji se najbolje prodajajo rastlinski napitki, največjo rast prodaje pa dosegajo hlajeni izdelki, zlasti iz linije Veganz. S prodajo veganskih izdelkov so v Sparu zadovoljni, zato načrtujejo širitev ponudbe.



Hofer prodaja veganske in vegetarijanske izdelke v okviru lastnih blagovnih znamk Natur aktiv in Just Veg. Za lažjo prepoznavo so opremljeni s certifikatom V. Veganski izdelki se prodajajo dobro, zato jih občasno uvrstijo tudi v posebno ponudbo. Priznavajo pa, da je primerjava cen veganskih in neveganskih izdelkov »svojevrsten izziv, saj v optimizirani ponudbi včasih ni primerljivega izdelka. Takšen primer je Lunin kruh, ki je certificiran kot veganski, v ponudbi pa je edinstven in ga tako ni mogoče primerjati s podobnim kruhom, ki ni opremljen z veganskim certifikatom«.



V Mercatorju že nekaj let zaznavajo rast povpraševanja po veganskih živilih, zato širijo obseg ponudbe in prostor v trgovinah, namenjen tovrstni hrani. Osrednja ciljna skupina so kupci, stari od 20 do 40 let, ki se odločijo za aktiven življenjski slog. Najbolje se prodajajo tofuji, sojini napitki in deserti, namazi iz humusa in sejtan. Tudi v tej trgovski verigi so s prodajo veganskih živil zadovoljni in bodo širili ponudbo.



Lidl ima v redni ponudbi »nekaj izdelkov, ki so veganski, in so med kupci priljubljeni: tofu, bio sojin napitek in podobno«. Večkrat na leto v okviru vegetarijanske ponudbe postavi na police tudi nekaj veganskih izdelkov, ki so med kupci »dobro sprejeti«. Njihove cene so primerljive z drugimi izdelki v podobnih tematskih tednih. Ponudbo bodo širili, pri čemer bodo prisluhnili pobudam kupcev, so napovedali.