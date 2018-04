Trgovine se vračajo v središča mest

Idrija – Po dveh desetletjih od prvih načrtov je Spar Slovenija vendarle uresničil gradnjo hipermarketa v središču Idrije. Naložba sovpada z napovedjo gradenj ali vnovičnega odpiranja trgovin v mestnih jedrih. Trgovinski trg pri nas je že dodobra nasičen, je poudaril prvi mož Spara Slovenija Igor Mervič.



Naložbo sta zavrli predvsem posedanje Idrije in plazenje hribin ob mestu, včeraj pa so uradno odprli 2000 kvadratnih metrov veliko trgovino s 114 parkirnimi mesti v treh nadstropjih in še 66 dodatnimi za javno uporabo na strehi. Gradbenega izziva se je lotil domači Kolektor Koling, ki je samo za temeljitev objekta postavil 54 armiranobetonskih pilotov dolžine 14 metrov in z metrskim premerom, proti plazenju brežine pa vstavil 34 geomehanskih sider.





Tudi zato je vrednost naložbe skupaj z opremo 5,7 milijona evrov, v hipermarketu pa bo 28 zaposlenih. »Tako zahtevnih objektov je malo,« je bil na koncu zadovoljen Igor Mervič, ki je pojasnil, da Spar prilagaja svoj koncept trgovin glede na kraj, ne pa glede na poteze konkurence: »V Idriji smo se odločili, da bo Spar največja trgovina. Upam, da bodo ljudje to potrdili z nakupi.«



Mervič: Vso srečo Petrolu



Potem ko so trgovci doslej silili na obrobje mest, je idrijski hipermarket izjema, ki pa lahko postane trend. Še posebej po tem, ko je Petrol napovedal odpiranje trgovin brez bencinske ponudbe v Ljubljani in drugih slovenskih središčih. »Doslej so trgovski centri pokrivali obrobja. Ljudje so se selili na obrobje, centri krajev pa so samevali. Tukaj smo se odločili za koncept, ki je tudi v popolnem interesu občine, da postavimo trgovino na centralni lokaciji. Predvidevam, da bo to zelo oživilo center, in to je tudi smisel naložbe,« je dejal Mervič.





S tem je priznal, da so tudi trgovine v centrih še dovolj donosne, a je v isti sapi opozoril: »Imamo veliko izkušenj, kako odpirati trgovine v središčih. Če niso točno na pravi mikrolokaciji, ne bodo uspešne. To pomeni, da je treba lokacije zelo pazljivo izbrati.« Petrolovih načrtov ni želel komentirati: »Čez čas se bo pokazalo, ali so bili uspešni. Petrolu želim vso srečo.«



Mervič je bil zadržan tudi pri razkrivanju prihodnjih načrtov Spara. Idrijska trgovina je 101. v verigi. »V Sloveniji je trg precej zasičen, v načrtu imamo še nekaj lokacij za centre. Mikrolokacije so še na voljo, konkretno pa jih ne bomo komentirali, ker imamo izjemno slabe izkušnje s pridobivanjem gradbenih dovoljenj.«