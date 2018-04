Triglav do avgusta v Augusto

Koper - Vojaška ladja Triglav že reže valove proti pristanišču Augusta na Siciliji, kjer bo najkasneje do 1. avgusta ponovno na mednarodni misiji, tokrat drugi pomorski operaciji Evropske unije Eunavfor Med Sophia. Temeljni namen te misije je razbitje poslovnih mrež tihotapcev migrantov in trgovcev z ljudmi v južnem delu osrednjega Sredozemlja. Operacija ima še dve vzporedni nalogi: usposabljanje libijske obalne straže in mornarice in pomoč pri preprečevanju tihotapstva z orožjem na odprtem morju pred libijsko obalo (v skladu z embargom Združenih narodov).



V petem kontingentu Slovenske vojske je tokrat 45 vojakov, od katerih je 39 na Triglavu, ki mu poveljuje poročnik bojne ladje Simon Vrabec, preostalih šest pa je razporejenih tako: dva v vodstvu misije v Rimu, dva na poveljniški ladji misije in dva v pristanišču Augusta, na jugovzhodni sicilijanski obali. V posadki so tudi pripadniki vojaške policije in specialne enote vojaške policije in dve medicinski sestri, ki bosta skrbeli tako za zdravje slovenskih vojakov, še bolj pa za nudenje pomoči pri reševanju prebežnikov z morja. Na zadnji petmesečni misiji pred dvema letoma, je Triglavova posadka navkljub svoji majhnosti v več akcijah rešila več kot 500 prebežnikov in sodelovala pri reševanju podobnega števila obnemoglih migrantov na morju.



Majhnost ladje je včasih ovira, ko bi morali rešiti večjo skupino prebežnikov, po drugi strani pa je majhnost prednost v primerih patruljiranja in izvidništva. Majhna ladja je tihotapcem ljudi in orožja težje opazna, ladja pa je hitra in se sumljivim čolnom hitro približa. Člani slovenske posadke bodo predvidoma po dva dneva na teden v pristanišču in pet dni na morju. Ves čas misije pa bodo ostali na ladji in ne bodo koristili dopustov ali prostih dni.