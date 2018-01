Tromblon opustil zamisel o regati v Piranskem zalivu

Trdi, da je je »bolan in ne more več« ter noče več biti v stiku z mediji.

K. Š., STA

Vukovarski veteran Petar Janjić - Tromblon ne bo organiziral nobene akcije v Piranskem zalivu. To je danes potrdil za hrvaški novičarski portal index.hr. Dejal je, da je akcijo v Piranskem zalivu opustil, ker je »bolan in ne more več«. Omenil je, da noče več biti v stiku z mediji niti brati komentarjev o sebi v medijih.

Janjić je napovedal, da bo 3. februarja organiziral »regato za razum« sredi Piranskega zaliva, a njegova pobuda ni doživela širše podpore.

Hrvaškemu premieru Andreju Plenkoviću je postavil ultimat, naj uredi spor s Slovenijo v 72 urah, sicer bodo veterani s stotimi ladjami zavarovali hrvaško mejo sredi Piranskega zaliva. Grozil je tudi slovenski policiji, da bodo veterani preprečili vsak poskus vstopa slovenske strani v hrvaško morje.



Plenković se ni odzval na Janjićev ultimat niti po njegovem dvodnevnem podaljšanju in Tromblon je v ponedeljek nekoliko omilil napovedi o stotih veteranskih ladjah v Piranskem zalivu. Napovedal je, da se bodo njegovi somišljeniki s tremi turističnimi ladjami 3. februarja iz Umaga napotili na sredino Piranskega zaliva ter med približno enourno plovbo ob sredinski črti v Piranskem zalivu vrgli v morje vence v čast umrlim in pogrešanimi hrvaškim vojakom.

Od Janjićevih načrtov so se distancirale tudi nekatere izmed največjih hrvaških veteranskih organizacij, ki sicer cenijo njegov prispevek med vojno za Hrvaško, a podpirajo hrvaško vlado pri iskanju mirne rešitve za spor o meji s Slovenijo.Tudi savudrijski ribiči so že prejšnji teden sporočili, da ni potrebe po Janjićevem posredovanju v Piranskem zalivu.Se pa od Janjićeve regate niso javno distancirali v uradu hrvaške predsednicečeprav je Tromblon prejšnji teden v pogovoru za televizijodejal, da predsednica absolutno podpira njegovo pobudo.