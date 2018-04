Tudi starši po končne odgovore na inšpekcije

Šmarje pri Jelšah - Svet staršev, ki so ga skušali sklicati tri mesece, se je včeraj vendarle sestal. Med drugim so obravnavali tudi januarski obisk samostojnega podjetnika Ivana Lovreca s Ptuja. Staršem namreč vrtec doslej ni zadovoljivo odgovoril, kdo je bil ta človek, ki so ga najeli za reševanje problematike zimskih vrtov. Govorice, da naj bi se ukvarjal tudi z bioenergijo in bil nekakšen duhovni učitelj, namreč ne pojenjajo.

Predsednica sveta staršev Saša Ogrizek je dejala, da je seja minila mirno: »Nisem želela, da bi se ponovila situacija izpred treh let.« Takrat je bilo v šmarskem vrtcu že zelo vroče zaradi dogajanja z bivšo ravnateljico, ki jo je julija 2015 zamenjala Jelka Kitak. Če je občina takratno dogajanje v vrtcu večkrat komentirala in se vanj vpletala, tokrat stojijo precej ob strani. Za Delo so odgovorili, da so opravili več pogovorov z vodstvom vrtca in predstavniki staršev, da pa drugih pristojnosti nimajo. Na seji sveta staršev jih tako ni bilo.

Ogrizkova pravi, da bo svet staršev vztrajal, da bodo odgovore dobili: »Ključno vprašanje je, kdo je bil ta človek, ki je bil v vseh igralnicah. Sprejeli smo sklep, da bomo pobudo, ki naj bi odgovorila na več naših vprašanj, podali na inšpektorat.« Starše je namreč zaskrbelo, ko so ugotovili, da Lovrec ni arhitekt, kar jim je vodstvo šole sprva odgovarjalo. V vrtcu so sicer pojasnili, da so z Lovrecem že sodelovali, da on daje idejne rešitve, ki jih izvede arhitekturni biro, s katerim Lovrec sodeluje. Tokrat naj bi iskal rešitev za zimske vrtove, ki so poleti prevroči, pozimi pa je v njih prehladno.

Po javno dostopnih podatkih je Lovrec za svoje storitve, pripraviti je moral projekt za izvedbo preureditvenih del za pralnico in kuhinjo, od šmarskega vrtca januarja lani prejel 2400 evrov. Starše še vedno zanima, ali je bila ta storitev sploh opravljena. Vprašanje je tudi, kako je vodstvo izbralo njegovo podjetje Služnost Ivan Lovrec s. p., glede na to, da je ravnateljica Jelka Kital zapisala, da so poslovni kontakt vzpostavili »na osnovi več mnenj o instituciji Služnost in Biro Marinič«.

Lovrec je poslovanje z vrtcem že prekinil. O tem, da je bil v vrtcu, ko so bili tam otroci, in da je obiskal vse igralnice, čeprav zimskih vrtov nimajo povsod, se je ukvarjala tudi že policija. Sumov kaznivih dejanj ni odkrila. Preverja pa policija še dve zadevi iz tega vrtca. Od prejšnjega tedna sta na delu tudi že šolski inšpektorat in inšpektorat za delo.