Turiste bodo vozili s hibridnimi kočijami

Rakičan – »Zapolnili bi radi tržno nišo, ki jo vidimo v kulturni dediščini gradov in v kočijaštvu ter popotovanjih s kočijami,« pravi Robert Celc, direktor RIS Dvorec Rakičan. V tretjem roku razpisa za čezmejne Interreg projekte Slovenija-Avstrija 2014–2020 so dobili potrjena dva projekta, ki jih bosta še trdneje usidrala kot središče z Madžarsko in Avstrijo povezanega grajskega in kočijaškega turizma.

V enem bodo s partnerji razvili hibridno kočijo, pri kateri bo vlečnim konjem pomagal električni pogon, v drugem se bodo za avstrijskimi dvorci povezali v Cesto dvorcev in gradov. Rakičanski dvorec tako poleg raziskovalne in izobraževalne dejavnosti postaja vse bolj tudi turistično zanimiv.