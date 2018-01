Turisti v Sloveniji lani ustvarili skoraj 12 milijonov prenočitev

Š. J., STA

Ljubljana – Slovenijo je lani obiskalo več kot 4,7 milijona turistov, kar je 13 odstotkov več kot v predhodnem letu. Skupaj so ustvarili skoraj 12 milijonov prenočitev, kar v primerjavi s predhodnim letom predstavlja 11-odstotno rast. Število tujih turistov se je lani povečalo za 17 odstotkov na 3,4 milijona, ustvarili so skoraj 8,1 milijona prenočitev.

Tuji turisti so lani predstavljali 67 odstotkov vseh turistov v Sloveniji, število njihovih prenočitev pa se je v medletni primerjavi povečalo za 17 odstotkov, kažejo danes objavljeni podatki statističnega urada. Domači turisti so leta 2017 ustvarili več kot 3,9 milijona prenočitev ali za štiri odstotke več kot v letu 2016 in več kot 1,3 milijona prihodov ali za šest odstotkov več kot v predhodnem letu.

400.000 prenočitev tujih turistov

Tudi december je bil dober mesec za slovenski turizem. V turističnih nastanitvenih objektih je bilo decembra več kot 280.000 prihodov turistov (+11 odstotkov več kot decembra 2016) in skoraj 658.000 prenočitev (+deset odstotkov).

Število prihodov tujih turistov se je na letni ravni povečalo za 14 odstotkov na skoraj 184.000, njihovih prenočitev pa za 15 odstotkov na skoraj 400.000. Tuji turisti so v decembru ustvarili več kot 60 odstotkov vseh prenočitev turistov. Prihodov domačih turistov je bilo skoraj 97.000 (+šest odstotkov), njihovih prenočitev pa skoraj 258.000 (+tri odstotke).

Največ prenočitev v zdraviliških občinah

Decembra so največ prenočitev v Sloveniji ustvarili turisti iz Italije (34 odstotkov), Avstrije (12 odstotkov), Hrvaške (devet odstotkov), Nemčije (pet odstotkov), Srbije (pet odstotkov) in Združenega kraljestva (trije odstotki). Več turističnih prenočitev kot decembra 2016 so ustvarili turisti z vseh ključnih trgov razen iz Nemčije, ki so na letni ravni opravili za deset odstotkov manj prenočitev.

Največ prenočitev (74 odstotkov) je bilo decembra ustvarjenih v hotelih, sledila so apartmajska in počitniška naselja (šest odstotkov). Največ prenočitev turistov so našteli v zdraviliških občinah (36 odstotkov), nato v gorskih občinah (21 odstotkov), v občini Ljubljana (15 odstotkov) in v obmorskih občinah (13 odstotkov).

Število prenočitev se je povečalo v vseh tipih občin, in sicer v gorskih občinah za 17 odstotkov, v občini Ljubljana za 13 odstotkov, v zdraviliških občinah za šest odstotkov in v obmorskih občinah za en odstotek.