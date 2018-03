UKC fakulteti vrnil 17 milijonov evrov

Ljubljana – UKC Ljubljana je v nekaj dneh porabil večino od 80 milijonov evrov, ki jih je dobil v okviru interventnega zakona za sanacijo bolnišnic. Še isti dan, ko jih je prejel, je medicinski fakulteti nakazal skoraj 14 milijonov evrov, kasneje še slabe tri.



Igor Švab, dekan medicinske fakultete (UL), je pojasnil, da je bil s tem poplačan dolg, ki ga je imel klinični center do njihovega inštituta za mikrobiologijo in imunologijo in inštituta za patologijo. Na podrobne informacije o tem, kdaj je ta dolg nastal in koliko so znašale obresti, še čakamo. Dekan je poudaril, da vrnjenega denarja zagotovo ne bodo »zafrčkali«. Kako ga bodo investirali, bo odločal upravni odbor fakultete.



Namesto plusa nov minus



Po podatkih Erarja je klinični center medicinski fakulteti v letih 2006–2016 v povprečju nakazal dobrih enajst milijonov evrov na leto, lani pa trikrat več oziroma dobrih 34 milijonov. Z zadnjimi transakcijami je omenjena fakulteta postala četrta največja prejemnica sredstev UKC Ljubljana. Tretje mesto zaseda zavod za transfuzijsko medicino, ki mu je UKC iz interventnih sredstev – prav tako za poplačilo starih dolgov – namenil dobrih 13 milijonov evrov. Veletrgovcema Salusu in Kemofarmaciji je namenil 18 milijonov, s preostalim »interventnim« denarjem pa je plačal farmacevtske družbe in dobavitelje. Ko je Aleš Šabeder prevzel vodenje kliničnega centra, ga je namesto 80 milijonov evrov plusa pričakalo približno 40 milijonov neplačanih terjatev.



Sanacija poslovanja je bila konec lanskega leta uvedena v 15 bolnišnicah, ki so imele akumuliran minus. Vlada je zanjo zagotovila 135,6 milijona evrov proračunskih sredstev, s čimer so pokrili 80 odstotkov izgub bolnišnic in omogočili njihovo likvidnost.



Bolnišnice so imele do včeraj čas za to, da sanacijskemu odboru pošljejo analizo poslovanja po posameznih postavkah. Odbor jim bo odgovoril z morebitnimi pripombami, na podlagi tega pa bodo morale do konca meseca pripraviti sanacijski program.